Los bonos de transporte bonificados en Sevilla permiten ahorrar hasta un 95% frente a los billetes sueltos

Los bonos de transporte bonificados vuelven a ser en 2025 la opción más barata para moverse por Sevilla y permiten ahorros de hasta el 95% frente al pago por uso.

Así lo afirma un estudio de Facua Sevilla, que compara precios del autobús, el metro, las bicicletas públicas y las motos de alquiler, con especial atención al dinero que el usuario se ahorra al elegir títulos multiviaje.

El análisis señala que los descuentos aplicados a los abonos y tarjetas mantienen a los medios de transporte tradicionales como la alternativa más económica.

Facua Sevilla destaca que estas bonificaciones buscan fomentar el uso del transporte público frente al empleo individual y esporádico de otros servicios.

La asociación analiza el coste de realizar dos trayectos diarios de 20 minutos cada uno. En el caso del autobús urbano de Tussam, el billete univiaje cuesta 2,80 euros al día.

Sin embargo, el precio baja a 0,82 euros con la tarjeta multiviaje sin transbordo, lo que supone un ahorro del 71%.

Si el usuario utiliza la tarjeta con transbordo, el coste sube ligeramente hasta 0,92 euros, con un ahorro cercano al 67%.

Metro

El Metro de Sevilla ofrece cifras similares. Dos viajes dentro del núcleo urbano cuestan 2,70 euros con billete individual.

Con tarjeta multiviaje, el precio se reduce a 0,98 euros, lo que implica un ahorro del 64%. En trayectos con un salto, el billete univiaje alcanza los 3,20 euros, mientras que la tarjeta rebaja el coste a 1,40€, con un ahorro aproximado del 56%.

El autobús del Consorcio Metropolitano ocupa la cuarta posición en el ranking de precios. Dos viajes sin saltos cuestan 3,10 euros con billete sencillo y 1,22 euros con bono, lo que supone un ahorro del 61%. En trayectos con un salto, el precio baja de 3,40 a 1,28 euros con el uso del bono.

Bicicletas

Facua Sevilla subraya el caso de Sevici como uno de los más llamativos. El bono semanal supone un coste diario de 1,90 euros, mientras que el bono anual reduce el gasto a solo 0,09 euros al día, lo que representa un ahorro del 95%.

Las motos de alquiler presentan precios muy superiores. Para un trayecto de 40 minutos, Cooltra cuesta 9,60 euros, Yego alcanza los 11,30 y Acciona llega a los 11,90 euros.

Facua Sevilla concluye que estos importes quedan "muy alejados" de lo económicos que resultan los bonos de bicicleta, autobús y metro.