Desde Tomares a Sevilla: Ovejas Negras endulza la Navidad con la venta de galletas solidarias para combatir el cáncer infantil

Imagen de uno de los modelos de las galletas. Ovejas Negras. Sevilla

La Navidad es dulce por excelencia. No solo por los sabores que imperan en ella, sino por las muestras de cariño y solidaridad que afloran en esta época del año.

Lejos de considerarlo algo pasajero, la empresa Ovejas Negras Company vuelve a mostrar su lado más humano. Un año más, la entidad pone el foco en la labor social.

Con unas galletas de lo más apropiadas para esta época del año, la entidad pretende recaudar fondos que irán destinados a la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP), apoyando así la investigación y el tratamiento del cáncer infantil.

Se trata de una acción navideña que une repostería y solidaridad con propósito. Quienes quieran aportar su granito de arena en la batalla contra la citada enfermedad y, de paso, endulzarse estas fechas, podrán hacerlo a través de 12 locales.

Todos ellos están repartidos no solo por el centro histórico de Sevilla capital, sino que también en los municipios de Mairena del Aljarafe y Tomares.

En la ciudad hispalense, los puntos en los que se podrán adquirir son Torres y García, que este año celebra su décimo aniversario; en Café Santacruz, en plena Plaza de la Alianza; en la taberna El Favorito y en Barra Castizo, ubicados en el corazón de El Arenal; el Barbarita, en Nervión y en Bar Los García, en Puerta Jerez.

A todos ellos se suman el mítico Ovejas Negras Tapas, Mamarracha y la sandwichería Filo, todos situados en la céntrica calle Hernando Colón.

En cuanto a los espacios ubicados en las dos localidades sevillanas, las galletas se podrán conseguir en Casalimón (Mairena del Aljarafe) y Delacruz (Tomares).

Los amantes del azúcar podrán apoyar la causa a través de la compra de las galletas hasta el próximo 5 de enero. Las mismas tienen un coste de tres euros, de los cuales la mitad se destinará a la causa benéfica.

Modelos disponibles

Cada galleta está elaborada de forma artesanal en obrador propio, con ingredientes de calidad, y una forma de lo más original.

Los modelos disponibles son Dulce Sonrisa, un original muñeco de jengibre, y Chocooveja, como guiño al nombre de Ovejas Negras Company, hechos de alfajor de cacao relleno de dulce de leche.

Ovejas Negras Company, destinará el dinero recaudado a SEHOP, una asociación médico-científica sin ánimo de lucro que agrupa a oncólogos y hematólogos infantiles, cirujanos pediátricos, radioterapeutas y otros especialistas comprometidos con el estudio y tratamiento del cáncer infantil.

La entidad impulsa la investigación oncológica como pilar clave para mejorar los tratamientos, reducir sus efectos secundarios y velar por la calidad de vida de los pacientes y sus familias.