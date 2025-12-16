Confirmado por el Gobierno: los sevillanos podrán ahorrar más del 50% en viajes a Cádiz con el nuevo abono de 60€

El Gobierno de España ha confirmado que los sevillanos podrán ahorrar más del 50% en sus viajes a Cádiz gracias a un nuevo abono transporte mensual de 60 euros.

La medida beneficiará de forma directa a los desplazamientos entre Sevilla y Jerez, uno de los trayectos más habituales por motivos laborales y de estudio, así como para ocio. Este abono único se pondrá en marcha a partir del próximo mes de enero.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la medida este lunes 15 de diciembre durante una comparecencia para presentar el informe 'Cumpliendo'.

Sánchez explicó que el Consejo de Ministros aprobará el nuevo abono en su última reunión del año y que estará disponible desde enero. El presidente detalló que los jóvenes menores de 26 años pagarán solo 30 euros al mes.

El nuevo abono permitirá viajar de forma ilimitada en los servicios de Cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal. Los trenes de alta velocidad no están incluidos.

Por ejemplo, un trabajador que realice el trayecto diario entre Jerez y Sevilla podrá ahorrar casi un 60% del gasto mensual en transporte público. El presidente destacó así el impacto directo de la medida en los desplazamientos entre Sevilla y la provincia de Cádiz.

Tramo Córdoba-Sevilla

Por otra parte, los sevillanos o cordobeses que viajen de lunes a viernes a Córdoba por trabajo o estudios podrán ahorrar un 73% si suelen comprar el billete sin ningún tipo de abono previo. En el caso de los jóvenes de hasta 26 años, el ahorro en este tipo de trayectos alcanzará el 86%.

Pedro Sánchez afirmó que la medida beneficiará a cerca de dos millones de personas. "Estamos hablando de 2 millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a su empleo, a su hogar y también a su día a día".

Sánchez definió el abono como "una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora".

El presidente hizo además un llamamiento a las comunidades autónomas y a las entidades locales para que se adhieran a la iniciativa. Sánchez pidió su colaboración para facilitar "el acceso asequible al transporte público en todo el país".

Otros descuentos

El Gobierno también confirmó que mantendrá los descuentos vigentes en el transporte público. Los abonos mensuales urbanos e interurbanos y los bonos de diez viajes seguirán con un descuento del 40%.

En los trenes de media distancia se mantendrá un descuento del 40%, que para los jóvenes es de un 70%. Los trenes AVANT conservarán una rebaja del 50% y los autobuses estatales aplicarán un descuento del 50%, que alcanza el 70% para jóvenes.

Estas medidas se añaden a las nuevas normas que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026, con un nuevo sistema de indemnizaciones por retrasos en Renfe.

La compañía devolverá el 50% del billete cuando el retraso supere los 15 minutos y el 100% cuando alcance los 30 minutos. Hasta ahora, Renfe solo compensaba a partir de los 60 y 90 minutos de demora, respectivamente.