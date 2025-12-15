Vuelve Navigalia, el espectáculo de luces más esperado de Sevilla: novedades, horarios y cómo conseguir las entradas

Vuelve a Sevilla Navigalia, el espectáculo de luces más esperado de la Navidad que tiene como escenario el río Guadalquivir y el entorno del barrio de Triana.

Los sevillanos podrán disfrutar de Navigalia: Misión Regalo desde el próximo 18 de diciembre al 23 y del 26 al 30 del mismo mes. La magia de la Navidad continuará los días 2, 3 y 4 de enero.

Habrá un total de cinco pases diarios a las 18:45, 19:40, 20:35, 21:30 y 22:25 horas.

Esta será la tercera edición de la cita, que, en palabras del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ya se ha convertido "en una propuesta única en España y uno de los momentos más esperados por los sevillanos durante las fiestas".

Este año, el mapping que ambienta las tardes en la capital hispalense será Navigalia: Misión Regalo que, además, viene con alguna que otra novedad.

Mayor duración

La duración del espectáculo ha aumentado respecto a años anteriores. Esta vez los pases serán de 23 minutos, en lugar de 12 como en las pasadas temporadas y el número de plazas alcanzará las 1842.

En cuanto a las entradas, estas se pueden adquirir desde ya en la web oficial del evento o en la taquilla del Teatro Lope de Vega. Las mismas tienen un precio de dos euros y, al contrario que en otras ocasiones, el importe no se devuelve.

En esta ocasión, el maping sitúa a Sevilla como protagonista de un cuento navideño. Las proyecciones, artes escénicas, música, iluminación, efectos y "una narrativa profundamente sevillana" serán las grandes protagonistas.

Durante la presentación del espectáculo de luces que ha tenido lugar este lunes, Sanz ha señalado que esta cita es la "auténtica cita de la programación navideña en Sevilla".

Los amantes de esta festividad pueden disfrutar de muchas otras actividades puestas en marcha para hacer estas semanas más especiales aún.

Uno de los grandes emblemas es también el mapping que cada tarde se proyecta en la plaza de San Francisco.

Además de las múltiples decoraciones que hay alrededor de toda la ciudad como, por ejemplo, el inmenso Belén que alumbra la entrada del palacio de San Telmo.