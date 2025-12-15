Pablo, agente inmobiliario, sobre la zona de Sevilla con más población joven: "El precio medio supera los 2.000€"

Pablo, agente inmobiliario, explica que Pino Montano "es uno de los barrios donde más rápido se vende la vivienda"

Pablo, agente inmobiliario en Sevilla, asegura que el barrio de Pino Montano vive un momento de gran actividad por el interés de la población joven. El experto afirma que "el precio medio supera los 2.000€" en algunas zonas y explica que esta subida refleja el cambio que vive el barrio.

En un análisis que ha realizado sobre el cambio de la zona, Pablo señala que muchas personas mantienen una imagen antigua de la zona. Según afirma, "todos creen que Pino Montano sigue siendo el barrio obrero de hace 20 años pero hoy la realidad es otra".

El agente detalla que la media del precio por metro cuadrado "ronda los 1.800€", aunque matiza que hay áreas "que superan los 1.900-2.000€ por la demanda joven".

El profesional explica que el mercado se mueve con una velocidad poco habitual en la zona norte de Sevilla. Señala que Pino Montano "es uno de los barrios donde más rápido se vende la vivienda" y recuerda que "muchas operaciones se han cerrado este año en menos de 3 días".

Bajo su opinión, esta velocidad se relaciona con el perfil de los compradores. Afirma que este barrio "es una de las zonas de Sevilla con mayor población joven y familias primerizas".

Alquileres

Pablo señala que esta presión también afecta al alquiler. Según indica, "por eso los alquileres no bajan de los 700-800€", una cifra que, asegura, se mantiene estable durante todo el año.

El agente destaca además que la zona ofrece elementos que refuerzan su atractivo. Describe Pino Montano como uno de "los barrios con mayor sensación de comunidad y más zonas verdes por habitante en Sevilla Norte".

Zona de residencia

Por su parte, el experto ha realizado otro análisis sobre los hábitos residenciales en la ciudad. Explica que muchos sevillanos desean vivir cerca del centro, pero reconoce que esa aspiración no siempre encaja con la vida real de cada persona.

Según afirma, "todos dicen que quieren vivir cerca del centro", aunque después observa que "la mayoría no vive donde realmente encaja con su estilo de vida".

Pablo destaca ejemplos que ha detectado en su experiencia profesional. Asegura que ha conocido a "personas que odian el ruido y se han mudado al centro" y a "familias pagando más por vivir cerca de todo".

Para él, el problema reside en una idea interiorizada: "En Sevilla no siempre vivimos donde queremos, sino donde creemos que deberíamos vivir", destaca.

El agente concluye que esta tensión provoca decisiones poco ajustadas a cada caso. Explica que "por eso hay gente que paga de más y gente que paga de menos y gente que se termina arrepintiéndose". Según su análisis, este fenómeno influye en el mercado y condiciona el comportamiento de los compradores en barrios como Pino Montano.