Carmen, premiada con un 4º premio en la Lotería de Navidad: "Con 20.000 euros no da ni para la entrada de un piso"

"Cuando vi el número pensé que era una broma. Llamé a mi madre para asegurarme de que estaba viendo bien", declara.

Carmen, una sevillana de 35 años, fue una de las agraciadas con un 4º premio de la Lotería de Navidad el pasado 2024, dotado con 20.000 euros al décimo.

Aunque reconoce que la ilusión fue enorme cuando comprobó el número, también admite que, en el contexto económico actual, la cantidad "no da para tanto como la gente suele pensar". Aun así, asegura que el premio le vino "de maravilla" para cerrar el año "con un pequeño desahogo" que no esperaba.

"Cuando vi el número pensé que era una broma. Llamé a mi madre para asegurarme de que estaba viendo bien, porque soy muy despistada", cuenta entre risas.

Tras la sorpresa inicial, llegó la reflexión práctica, y es que "con 20.000 euros hoy en día no puedes pagar ni la entrada de un piso". "Ojalá", insiste, "porque llevo años mirando viviendas y es imposible".

Como muchas personas de su generación, Carmen sigue viviendo de alquiler y reconoce que la situación del mercado inmobiliario "está completamente disparada".

Aun así, insiste en que el premio le dio un respiro y le permitió empezar 2025 con menos cargas. "Al menos me quité un préstamo que arrastraba desde hacía tres años. Solo por eso ya me cambió los meses”.

El décimo lo compró en una pequeña tienda de su barrio, en Triana, donde lo compra "cada año desde que tenía 20 años". Carmen explica que lo eligió "por inercia": "Siempre digo que este será el año, pero nunca me había pasado. En aquella ocasión no pensé ni en el número, lo compré casi sin mirar".

Pensándolo con frialdad, la sevillana reconoce que a ella no le "va regalando nadie 20.000 euros por la calle", así que, aunque no le haya dado para comprar una casa "es un pico que le vino muy bien". "Me permitió respirar, ahorrar un poco y afrontar gastos que llevaba tiempo posponiendo".

También asegura que destinó una pequeña parte del premio a un capricho personal. "Hice un viajecito corto de cinco días a Roma, que era algo que me merecía", afirma entre risas. El resto fue directamente a ahorro y a quitar deudas.

Carmen volverá a probar suerte este año: "Después de aquello, cómo no voy a jugar. Si me ha tocado una vez, quién sabe".