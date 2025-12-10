Fechas confirmadas: Manuel Carrasco pulveriza su récord y pasa de sus 2 citas habituales a 4 conciertos en Sevilla

Manuel Carrasco, en su concierto de este 2025 en La Cartuja de Sevilla. EP Sevilla

Manuel Carrasco ha confirmado que ofrecerá cuatro conciertos en Sevilla en junio de 2026 y ha superado así su propio récord histórico en la ciudad. El cantante ha anunciado estas citas en el estadio de La Cartuja, donde ya actuó en anteriores giras, pero nunca con una programación de esta magnitud; habitualmente realizaba uno o dos conciertos.

El artista onubense ha comunicado estas fechas a través de su cuenta de Instagram mediante un vídeo. El de Isla Cristina ha detallado que actuará el sábado 13 de junio con el espectáculo Viento Salvaje.

El domingo 14 presentará La Cruz Salvaje, el viernes 19 ofrecerá Corazón Salvaje y el sábado 20 cerrará con Pueblo Salvaje. Según el propio músico, los cuatro conciertos comparten un mismo lema artístico: Salvaje desde la Raíz.

Además, ha informado de que las entradas estarán disponibles el 18 de diciembre a partir de las 12:00 horas en su página web oficial.

El artista nacido en Isla Cristina e Hijo Adoptivo de Sevilla, ya actuó este año en la capital andaluza. Lo hizo el 17 de mayo en un concierto que inauguró la gira de su noveno disco, Pueblo Salvaje II.

Última visita a Sevilla

Ese día reunió a 70.000 personas y agotó todas las entradas en pocos minutos tras ponerse a la venta en diciembre del año anterior.

Carrasco publicó este trabajo discográfico el pasado 9 de mayo. En él incluyó canciones como Mi dignidad, Tengo el poder o El grito del niño, temas con los que, según explicó, se "empoderaba" a través de su guitarra y de un sonido que buscaba mostrar una identidad más directa.

Hasta ahora, el máximo de conciertos de Carrasco en una misma gira se situaba en dos conciertos consecutivos, celebrados los días 2 y 3 de junio de 2023 durante el inicio de la gira Corazón y Flecha.

Aquellas dos noches reunió a más de 140.000 personas y estableció un hito en su trayectoria. Sin embargo, con la programación de cuatro espectáculos para el próximo año, el cantante espera duplicar esas cifras.

Récord de asistencia

Cabe recordar que el artista también protagonizó un evento destacado en 2022 con la gira La Cruz del Mapa, cuando celebró un único concierto de clausura en La Cartuja.

Aquel día concentró a 74.345 espectadores y se convirtió en el concierto con mayor asistencia de un solista en un solo evento en España.

Con estas nuevas fechas, Manuel Carrasco prepara su regreso a la capital hispalense con el mayor número de conciertos en una misma ciudad en su carrera.