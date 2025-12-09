Aterriza en Sevilla el parque navideño más grande de Andalucía: gratis y 10.000 metros dedicados al ocio

El parque navideño más grande de Andalucía ya ha abierto sus puertas en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Se trata de Navidad Park, un recinto que supera los 10.000 metros dedicados al ocio familiar y permanecerá hasta el 6 de enero, día de los Reyes Magos. Su acceso es gratuito y permite disfrutar de propuestas pensadas para todas las edades.

El espacio cuenta con varias zonas tematizadas y una amplia oferta de actividades. El parque incluye el Trineo Encantado y una zona de comida con más de 50 opciones de ocio para pequeños y mayores.

La organización destaca entre sus propuestas la Pista de Hielo Natural, que tiene 400 metros cuadrados y se ha convertido en uno de los planes para los visitantes.

La actividad permite patinar en un ambiente navideño con música y un formato "pensado tanto para quienes dominan el patinaje como para quienes lo prueban por primera vez".

El recinto también incorpora un tobogán de hielo y la Casita de Navidad. Este espacio estará abierto durante toda la temporada e incluye sorpresas, visitas especiales, la presencia de un elfo ayudante de Santa, pequeños regalos, invitaciones para atracciones y sesiones de fotos navideñas. Santa Claus y el Rey Baltasar visitarán la casita de Navidad el 23 de diciembre y el 5 de enero.

Actividades

El parque ha preparado un calendario de actividades para estas semanas. El 12 de diciembre habrá pintacaras y la visita de Elsa y Anna, de la película de Disney Frozen.

El 18 de diciembre se celebrará el Día del Niño. El 19 tendrá lugar un concurso de dibujo y disfraces con la presencia de Olaf.

El 23 de diciembre llegará Papá Noel en una visita especial. El 26 de diciembre acudirá el Grinch. El 2 de enero se organizará un taller de Reyes Magos.

El 5 de enero el visitante principal será el Rey Baltasar. El 6 de enero el parque cerrará la temporada con una jornada especial de 2x1 en agradecimiento.

Horario

El horario de apertura cambia según el calendario. Hasta el 19 de diciembre, el parque abre de 16:00 a 22:00 horas, mientras que sábados, domingos y festivos inicia su actividad a las 11:30.

A partir del 20 de diciembre y hasta el 6 de enero, el horario será de 12:00 a 22:00 horas. El recinto permanecerá cerrado el 24 y el 31 de diciembre.

Este parque se convierte así en una de las propuestas de ocio navideño de la provincia de Sevilla para disfrutar en familia durante estas semanas invernales.