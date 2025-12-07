Es cero turístico pero tiene el ayuntamiento de España "más decorado de Navidad": "Es una maravilla, ha quedado precioso"

Es una realidad. La Navidad ya ha llegado a la mayoría de las casas y ciudades de España. Con el calendario marcando el puente de la Inmaculada -aunque este año más corto que los anteriores- se da por inaugurada la temporada de los polvorones, zambombas y villancicos.

Entre todos los pueblos y ciudades de Andalucía que desembalan sus árboles y adornos de Navidad, esta vez hay uno que no ha dejado indiferente a nadie. Se trata de San Fernando. Pero este municipio de la costa de Cádiz famoso, que, aunque en verano acoge a miles de visitantes, durante el invierno es cero turístico, no está llamando la atención por la decoración en sus calles (que también).

En esta ocasión es el Ayuntamiento lo que ha conseguido acaparar todo el foco mediático. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla, parece ser que el duende de la Navidad se ha instalado entre las paredes del Consistorio. Tanto es así que no son pocos los que han mostrado su alegría a través de redes sociales: "Ha quedado precioso, es una maravilla", señala uno de los usuarios.

La Casa Consistorial está repleta de adornos navideños de arriba a abajo y de fuera a dentro. Sin ir más lejos, la entrada ya invita a pasar y disfrutar de la magia que caracteriza a estas fiestas.

En concreto, es un colosal tiovivo quien acapara toda la atención a las puertas del Ayuntamiento de San Fernando. En la estructura, fiel elemento en las películas de Navidad, no hay caballos normales, sino majestuosos pegasos que vuelan entre paredes amarillas con rayas azules y luces.

Ornamentación en el interior

Una vez dentro del Consistorio, son las guirnaldas tradicionales, de tonos amarillos, verdes y dorados, las que guían al visitante hasta la estancia central: la planta superior.

En esta última zona, como no podía ser de otra forma, todo el protagonismo se lo lleva el árbol de Navidad. Lejos de la innovación y los adornos poco tradicionales, los duendes de la Navidad han apostado en esta ocasión por conservar la esencia de las fiestas.

De ahí que la ornamentación de toda la Casa Consistorial sea como un viaje en el tiempo o a algunos de los emblemáticos mercadillos navideños que se plantan durante estas fechas por ciertas zonas del norte de Europa.

Aunque, este año, ni los vecinos de San Fernando ni los de sus alrededores tendrán que coger un vuelo si lo que quieren es buscar un mercadillo de este tipo.

Sin ir más lejos, en la plaza de enfrente del Consistorio está instalado un pequeño grupo de puestecitos ataviados con todos los adornos y demás efectos necesarios para pasar estas fechas de la mejor manera.

En un vídeo publicado en redes sociales, los usuarios de las mismas no han dudado en catalogar a este ayuntamiento como "el más bonito de España" durante la Navidad. "Ha quedado precioso" o "qué maravilla" son algunos de los comentarios que han aflorado en la publicación.