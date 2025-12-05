Es cero turístico pero se come de maravilla: el pueblo de Cádiz con 5.000 habitantes ideal para visitar en Navidad

Alcalá de los Gazules ha sido seleccionada como Pueblo Mágico de Andalucía

Alcalá de los Gazules, un municipio gaditano con 5.000 habitantes y ajeno al turismo masivo, celebra este diciembre su reconocimiento como Pueblo Mágico de Andalucía 2026.

El pueblo se prepara para unas fiestas especiales, con actividades en sus calles blancas y su histórico entorno natural. La organización de los pueblos mágicos describe Alcalá como "uno de los pueblos más hermosos del sur peninsular", donde la historia y la naturaleza "respiran en cada esquina".

Según la entidad, "en el corazón del Parque Natural de los Alcornocales, entre dehesas, bosques y peñas legendarias, se alza Alcalá de los Gazules".

Destacan su casco urbano de origen andalusí, la silueta del castillo medieval y la Torre del Homenaje, además de los "aromas de la caza y la repostería tradicional" que marcan su identidad.

El ayuntamiento invita a vecinos y visitantes a "disfrutar de una Navidad única" con un alumbrado especial, actividades familiares y un ambiente festivo que llena plazas y alamedas.

Programación de Navidad

La programación comienza el 5 de diciembre con el encendido del alumbrado y una zambomba flamenca de Alex Ortiz en la Alameda de la Cruz. Ese mismo día se inaugura el Belén, integrado en el espectáculo "Navidades Flamencas".

El municipio ofrece del 4 al 8 de diciembre una feria navideña con atracciones infantiles, talleres, gastronomía, dulces y una gran nevada artificial en el Parque Municipal Félix Rodríguez de la Fuente. Además, el 6 de diciembre se celebra el desfile solidario de ASEMAG en la Alameda de la Cruz.

El calendario continúa con el recital escolar de villancicos el día 18 en la parroquia de San Jorge y la proyección de la película "Superklaus" el 19 en el Centro Cultural Santo Domingo.

Papá Noel visitará a los más pequeños los días 22 y 23 en la Torre del Homenaje, mientras que la Peña Amigos del Camino acogerá las fiestas de Nochebuena y Año Nuevo.

El 26 tendrá lugar el evento infantil de precampanadas con Peter Pan y reparto de palomitas y uvas de gominola. La gran fiesta de fin de año se celebra el día 27 en la plaza San Jorge, con espectáculo de magia. El Heraldo Real recorrerá el pueblo el 3 de enero y los Reyes Magos llegarán el día 5 para cerrar la Navidad.

Gastronomía

Alcalá de los Gazules presume también de una gastronomía contundente, centrada en la cocina de caza y los guisos tradicionales.

Entre los restaurantes destacan la Venta Patrite, famosa por su gazpacho caliente, el refrito de espárragos o las albóndigas de venado. Además, durante el fin de semana suelen hacer buñuelos o tortas frutas con miel. Su precio medio oscila entre los 15 y 20€.

Por su parte, el restaurante Pizarro es referente en estofados de jabalí y venado. Este establecimiento es un sitio de mantel pero con un trato familiar e ideal para comer sentado tranquilamente sin el ajetreo de una barra. El ticket medio ronda los 25-35€ por persona.

El Campanero está especializado en carnes a la brasa y arroces caldosos y tiene un precio de 30-45€. Es una venta grande para ir con familia o un grupo de amigos y queréis probar muchas cosas al centro.

Finalmente, la Reinventá, situada en la Alameda de la Cruz, con propuestas más actuales sin perder la esencial local tiene un coste que ronda los 15 y los 25€ por persona.