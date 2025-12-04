Nandez, andaluz viviendo en Irlanda, sobre lo negativo del país: "Si vienes por ocio, no es la mejor opción"

Irlanda está en el punto de mira de muchos jóvenes. No son pocos aquellos que acaban sus estudios y deciden hacer la maleta y poner rumbo a algún país del mundo para vivir nuevas experiencias. Sin embargo, uno de los andaluces que ha estado en el mencionado país una temporada asegura que, si se va en busca de ocio, "tal vez no es la mejor opción".

Entre la interminable lista de lugares que el globo terráqueo ofrece, este es el que, al menos entre los españoles, marca la diferencia. El mencionado país es conocido, sobre todo, por los sueldos estratosféricos que se ganan en él si se comparan con los que imperan en Andalucía.

Nandez, un andaluz que se dedica a crear contenido sobre su vida y los envidiables viajes de los que disfruta, decidió pasar un tiempo en el citado país.

Sin embargo, habla sin pelos en la lengua de la parte negativa de vivir en Irlanda: "Si vienes buscando ocio, tal vez esta no sea la mejor opción".

Así es. Este español admite que los salarios en esta zona del mundo son mucho mejores que en otros lugares de España como puede ser Sevilla, pero también es claro con cómo pasan su tiempo libre los irlandeses.

Motivos por los que sí merece la pena

Al contrario de lo que acostumbra la cultura sevillana, en la que los máximos protagonistas son, en muchas ocasiones, el sol y un buen tapeo, el clima que impera en el territorio irlandés invita mucho menos a estar en una terraza con un refresco o cerveza fría.

En un vídeo publicado en redes sociales, este creador de contenidos explica cuáles son los motivos por los que sí está bien mudarse a Irlanda y por los que no.

"Depende de cuál sea tu objetivo en la vida, merece la pena o no", asegura. Las razones, según argumenta este andaluz, es que si lo que se va buscando es "pasártelo bien, estar cerca de tu familia, en tu zona de confort y tranquilo, venirte a Irlanda tal vez no sea la mejor opción".

Sin embargo, defiende que si se pretende "aprender o mejorar el inglés", trasladarse una temporada al país es, "probablemente, lo mejor que puedes hacer".

Otro de los motivos por los que sí es una buena alternativa pasar una temporada en Irlanda es el crecimiento personal. Según cuenta en la misma publicación, estar un tiempo lejos de tu familia es algo que ayuda a crecer "un montón".

Vivienda y proyectos personales

Por último, habla de dos cuestiones que son claves en la vida de todo ser humano. La primera es la vivienda.

En un momento en el que en España es difícil reunir una determinada cantidad de dinero para la entrada de una casa, en Irlanda, tal y como cuenta este joven, "se puede ahorrar fácilmente 12.000 euros en un año".

Nández también pone el foco en los proyectos personales de cada uno. En este sentido, asegura que el clima del país -al no caracterizarse por el buen tiempo- hace que sea mucho más sencillo enfocarse en los objetivos.