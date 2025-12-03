Aterriza en Zara el abrigo más elegante de la temporada y perfecto para Navidad: de pelo y por menos de 50€

El abrigo está disponible por 49,95€ en la web y en las tiendas físicas de Sevilla Zara

El descenso de las temperaturas y la llegada del frío a Sevilla ha provocado que Zara ponga a la venta una prenda que aspira a convertirse en la protagonista de la Navidad.

La marca de Inditex ofrece el abrigo más elegante de la temporada, una pieza diseñada específicamente para combatir el frío durante las primeras horas del día y la noche, momentos en los que la ciudad registra las temperaturas más bajas.

Esta nueva propuesta de la firma de Amancio Ortega destaca por su diseño y su precio competitivo. La compañía ha fijado el coste del artículo en 49,95 euros.

Se trata de un abrigo corto, caracterizado por incorporar capucha y manga larga, elementos que refuerzan su utilidad ante la climatología adversa propia de estas fechas finales del año.

La acogida del producto por parte del público sevillano ha generado una rotura de stock en algunas tallas y en algunas tiendas. La prenda registra actualmente una demanda considerable, lo que ha provocado que algunas tallas no se encuentren disponibles en este momento.

Puntos de venta

Los interesados en adquirir este artículo pueden realizar su compra a través de la página web oficial de la marca o acudir a los puntos de venta físicos distribuidos por la ciudad.

En concreto, la distribución de este producto en Sevilla se puede encontrar en ubicaciones como los centros comerciales de Nervión y Lagoh, así como en el establecimiento situado en la plaza del Duque, en pleno centro de la ciudad.

El diseño del abrigo prioriza la comodidad y la adaptación a la silueta. La confección incluye bolsillos laterales y un bajo ajustable mediante cordones interiores laterales, un detalle técnico que permite modificar la estructura de la prenda según las necesidades del comprador.

Asimismo, dispone de un cierre frontal con cremallera, garantizando un aislamiento efectivo contra el frío. La combinación de estos elementos busca ofrecer una sensación de abrigo superior sin renunciar a la estética.

Otras prendas

La estrategia de Zara para estas fechas no se limita exclusivamente a la ropa de abrigo. La firma lanzó recientemente otra propuesta orientada a los eventos sociales propios de la Navidad. Se trata de un vestido de hilo metalizado y manga sisa, creado como una prenda versátil para lucir tanto en celebraciones diurnas como nocturnas.

Esta pieza complementaria busca aportar elegancia y sofisticación al armario de temporada, alineándose con la estética del abrigo de efecto pelo.

Ambas prendas crean una de las apuestas principales de la marca para vestir en Sevilla durante las próximas navidades, combinando la protección contra el frío con el estilo requerido para los eventos en el mes de diciembre.