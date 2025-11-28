Vuelven las lluvias a Sevilla con probabilidad de tormenta: hay un 100% de riesgo de agua hasta las 12 del mediodía

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado que las lluvias vuelven a Sevilla el próximo domingo 30 de noviembre, último día del mes, con una probabilidad del 100% y la posibilidad de tormentas entre las 00:00 y las 12:00 horas.

La previsión señala que las precipitaciones serán generalizadas durante la primera mitad de la jornada y que afectarán a toda la ciudad.

La AEMET informa de que la probabilidad de tormenta estará vigente durante la madrugada y la mañana del domingo. El organismo estatal indica, además, que la temperatura mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 19.

La previsión apunta a que las lluvias perderán intensidad a partir del mediodía. Las probabilidades de precipitaciones descenderán al 20% durante la tarde, aunque el cielo se mantendrá nublado en la capital. Se prevén rachas de viento que alcanzarán los 20 kilómetros por hora y se estiman 1,7 litros de agua por metro cuadrado.

El domingo también estará marcado por la celebración del derbi sevillano entre Sevilla y Betis, que se disputará a las 16:15 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Derbi sin lluvia

Según la previsión meteorológica, a esa hora la probabilidad de lluvia será baja, lo que permitirá que los aficionados vivan el encuentro sin incidencias derivadas del tiempo. La ausencia de tormentas en ese tramo horario garantiza que el partido se celebre en condiciones favorables.

La AEMET también informa que el lunes llegará una jornada más estable. Los cielos permanecerán despejados, aunque con algunas nubes dispersas.

Sin embargo, la agencia meteorológica advierte de que martes, miércoles y jueves volverán las lluvias a Sevilla. La probabilidad de precipitaciones rozará de nuevo el 100% durante los tres días, lo que confirma la llegada de un nuevo episodio de inestabilidad.

Las previsiones señalan que estos días estarán marcados por lluvias continuadas y cielos cubiertos en la provincia, aunque con opciones de cambio de tendencia durante los próximos días.

Borrasca Claudia

Cabe recordar que el pasado fin de semana, del 14 al 16 de noviembre, las intensas lluvias de la borrasca Claudia dejaron centenares de incidencias, como el rescate de personas que habían quedado atrapadas en el coche y la acumulación de agua en una carretera, lo que provocó un enorme socavón que cortó el tráfico por completo.

La llegada de la lluvia marcará el final de noviembre y el inicio de diciembre en Sevilla. El domingo será el primer día de una semana en la que se prevén precipitaciones en toda la provincia.