Pablo, agente inmobiliario, sobre la situación de Sevilla: "En estos barrios se están vendiendo viviendas en menos de 72 horas"

Pablo, agente inmobiliario en Sevilla, explica sobre la situación que vive actualmente el mercado de la vivienda en la capital hispalense, donde asegura que hay barrios en los que se están vendiendo viviendas "en menos de 72 horas"

Esta velocidad de venta en distritos periféricos contrasta drásticamente con el estancamiento de otras áreas, lo que confirma, según su criterio, que Sevilla enfrenta "dos realidades al mismo tiempo".

El experto explica que la situación actual mezcla "precios que suben pero pisos que no se venden". Añade que "hay zonas donde los precios están bajando y aun así la demanda está explotando".

El agente señala que el barrio de Nervión refleja bien esa desigualdad. Afirma que allí detecta pisos que tardan más en venderse. Indica que sucede porque "están sobrevalorados respecto al ritmo actual del barrio".

Sin embargo, reconoce que sigue siendo una zona muy solicitada. También comenta que los precios han aumentado un 6,9% en la avenida José Laguillo, cerca de Nervión y la estación de Santa Justa.

Opción para invertir

Considera que su valor es "alto" pero "podría subir aún más". El precio medio ronda los 3.600 euros por metro cuadrado, según detalla. Define esa combinación como "una opción muy interesante".

Asegura que la zona "tiene potencial a largo plazo", está "bien conectada" y se sitúa cerca de áreas estratégicas. Concluye que es "una buena opción para invertir".

Mientras tanto, otras zonas de Sevilla avanzan a un ritmo completamente distinto. Pablo afirma que en barrios como Pino Montano o Parque Alcosa "se están vendiendo viviendas en menos de 72 horas".

Falta de estabilidad

Describe operaciones rápidas motivadas por precios más ajustados a la realidad de los compradores. Considera que esta diferencia provoca una sensación general de falta de estabilidad.

Pablo admite que parte del problema nace en quienes suben los precios sin una base sólida. Asegura que "hay quien infla precios sin ningún tipo de criterio, y eso es justo lo que está distorsionando Sevilla".

Señala que este comportamiento alimenta la tensión del mercado y provoca confusión. Cree que muchos propietarios no calculan los límites económicos de los compradores reales.

El experto define el escenario como "muy tenso ahora mismo, con precios subidos por la demanda y poca oferta". Considera que esa presión puede tener un doble desenlace. "Puede estallar pero también puede estabilizarse", afirma.

Advierte de que "hay precios que ahora mismo no se sostienen con los ingresos reales de la gente". Por ello, insiste en que "algo tiene que ajustarse, porque si no cada vez menos personas podrán acceder a una vivienda digna".

Según Pablo, el futuro inmediato dependerá de si la oferta se normaliza y si los precios se alinean con la capacidad económica de los ciudadanos. Mientras tanto, la ciudad avanza entre "dos realidades" que conviven en Sevilla.