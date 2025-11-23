Este es el 'brunch' que arrasa en Sevilla los fines de semana: "Música en directo, 6 aperitivos y cóctel por 38 euros"

El panorama gastronómico de Sevilla incorpora una nueva propuesta que dinamiza las mañanas y tardes de los sábados y domingos.

El restaurante Trotamundos, ubicado en el interior del hotel Only You Sevilla, despliega su "Weekend Brunch", una iniciativa que combina una extensa oferta culinaria con música en directo.

Este formato busca atraer tanto al público local como a los visitantes mediante un menú cerrado que integra seis aperitivos, un plato principal, postre y una selección de bebidas, todo ello en un horario que abarca desde las 13:00 hasta las 16:00 horas.

La experiencia gastronómica comienza con un despliegue de entrantes que el comensal recibe en mesa. La propuesta de panadería incluye variedades como focaccias, pan de cristal y opciones de masa madre.

Para acompañar las piezas, el servicio ofrece un "trío de untables" compuesto por mantequilla, muhammara y queso crema enderezado con hierbas frescas.

El menú avanza con elaboraciones que fusionan técnicas internacionales con productos reconocibles. Los asistentes degustan un brioche de salmón acompañado de aguacate y salsa tártara, seguido de un original nigiri crujiente de steak tartar coronado con huevas tobikp.

La cocina también presenta un panipuri relleno de ensaladilla de ventresca de atún, aportando un toque crujiente y fresco al inicio del banquete.

El guiño a la tradición local llega con el mini pintxo de tortilla al whisky, una reinterpretación de una de las tapas más clásicas de la ciudad.

Principales con acento andaluz

Tras los aperitivos, el cliente elige un plato principal entre opciones que revisan clásicos del brunch internacional. Destaca el "Huevo Benedict a la andaluza", una versión que sustituye al bacon tradicional por chicharrón de Cádiz sobre un pan "English muffin", todo ello bañado en salsa cremosa holandesa.

Como alternativa, el restaurante propone el "Aguacate a la llama", un plato que incorpora fideos de arroz crujientes, el condimento japonés schichimi togarashi y una mayonesa de chile rojo, ofreciendo un perfil de sabor más exótico y picante.

El cierre dulce y la coctelería

El apartado de postres mantiene la posibilidad de elección. Los comensales pueden optar por una "Leche con galletas", postre que combina espuma de leche con vainilla, sirope de chocolate negro y helado de galleta María, o bien decantarse por una tarta de queso cremosa.

La oferta de bebidas acompaña a la comida con zumo de mandarina y zanahoria, agua y café. Además, el precio del menú incluye un cóctel específico: el Elderflowe Fizz, elaborado con licor St-Germain, cava y soda de pomelo.

El coste de esta experiencia completa asciende a 38 euros por persona. Dada la afluencia en los fines de semana, desde el establecimiento consideran "recomendable reservar" para garantizar mesa.

La acogida de esta iniciativa se refleja en las valoraciones de unos usuarios que visitaron el establecimiento: "Nos encantó la experiencia y la recomiendo totalmente", señalan.