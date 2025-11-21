Vuelve a Sevilla el evento de antigüedades en el que conseguir gangas: “Un auténtico portal al pasado”

La Feria Internacional de Coleccionismo estará disponible entre el 29 y 30 de noviembre EP

La Feria Internacional de Coleccionismo, Antigüedad y Subasta regresa a Sevilla con su segunda edición y promete convertirse en "un auténtico portal al pasado", tal y como destacan desde la organización.

El evento vuelve con más espacio, más expositores y más artículos únicos para los amantes de lo vintage, los productos históricos y objetos difíciles de encontrar.

La feria está organizada por Overtime y abrirá sus puertas el sábado 29 de noviembre de 10:00 a 21:00 horas y el domingo 30 de noviembre de 10:00 a 14:30 horas.

El encuentro se celebrará en el colegio Maristas San Fernando, donde se distribuirán los distintos puestos dedicados al coleccionismo, la decoración y las antigüedades.

Las entradas tendrán un precio de entre 3 y 6 euros, mientras que los niños podrán entrar gratis hasta los 8 años. Además, quienes acudan disfrazados de cosplayer también accederán sin coste alguno.

La organización subraya que esta edición amplía la oferta y suma nuevas áreas temáticas que buscan atraer a un público más amplio. El evento contará con la presencia de Mazinger Zeta, una figura icónica que forma parte de la historia del entretenimiento.

Desde antiguedades hasta decoración vintage

Los interesados podrán recorrer zonas dedicadas a juguetes clásicos, arte y decoración vintage, así como espacios centrados en antigüedades y militaria.

También habrá lugares especializados en cómics, videojuegos, cartas de todo tipo, libros únicos y objetos que evocan a diferentes etapas de la memoria colectiva. Junto a ellos, un club de coches y motos clásicas

Overtime no solo ofrece artículos en persona en su feria. En la página web aparecen varios objetos destacados que ilustran el tipo de piezas que venden y que ofrecerán a los asistentes en el evento.

Productos por hasta 12.500€

Entre ellos figura un cuadro de Cristo con la corona de espinas por 1.000 euros, un retrato religioso con cruz por 800 euros, una escultura de Paquirri en bronce valorada en 12.500 euros o un jarrón japonés negro por 50 euros.

La variedad de precios muestra la amplitud del catálogo, que va desde piezas accesibles hasta artículos de alto valor para coleccionistas experimentados.

Esta Feria Internacional de Coleccionismo, Antigüedad y Subasta pretende consolidarse como un punto de encuentro para quienes buscan gangas, objetos exclusivos o piezas cargadas de historia.

La propuesta combina ocio, memoria y cultura popular, y se presenta como una oportunidad para encontrar desde tesoros inesperados hasta piezas para colecciones especializadas.

El evento aspira a superar la participación del pasado año y a afianzarse dentro de las ferias de coleccionismo en toda España.