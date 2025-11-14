Detenidos por provocar un incendio cuando llenaban garrafas para el 'petaqueo' en un pueblo de Sevilla

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por provocar, supuestamente, un incendio en una gasolinera del municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca cuando llenaban garrafas de gasolina para el "petaqueo" y darse a la fuga tras la explosión que originaron.

Los agentes investigan como presuntos autores de un delito de daños valorados en miles de euros. La actuación se inició después de que el fuego provocara una fuerte alarma en la localidad.

Los investigadores comprobaron que los tres implicados llegaron a la estación de servicio en una furgoneta. En la parte trasera del vehículo transportaban 20 garrafas de plástico con capacidad para 25 litros cada una.

Se trata de recipientes que suelen emplearse para el "petaqueo", un método usado en actividades vinculadas con delitos contra la salud pública como el tráfico de drogas.

Las pesquisas determinaron que uno de los varones comenzó a llenar las garrafas directamente dentro de la furgoneta.

No adoptó ninguna medida de seguridad mientras manipulaba el combustible. Mientras que este echaba la gasolina, uno de los ocupantes estaba sentado en el interior del vehículo y encendió un cigarrillo.

Ese gesto provocó una explosión inmediata que derivó en un incendio. El fuego calcinó la furgoneta y afectó a gran parte de la estación de servicio.

Tras la explosión, los tres ocupantes salieron del vehículo y huyeron a la carrera. Posteriormente, la Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer los hechos.

El Área de Investigación del Puesto Principal de Los Palacios logró dar con los tres implicados y procedió a su detención.

El Instituto Armado puso a los supuestos autores de los hechos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de un delito de daños.

La Guardia Civil añade que mantiene abierta la investigación y no descarta nuevas actuaciones relacionadas con este incendio.