Estas son las entradas más baratas para ver el próximo partido de la selección española en el estadio de La Cartuja

La selección española de fútbol regresa a Sevilla el próximo martes 18 de noviembre para disputar en el estadio de La Cartuja su partido clasificatorio para el Mundial de 2026 frente a Turquía.

La Real Federación Española de Fútbol ha puesto a la venta las entradas en su página web oficial, con precios que varían según la zona.

Las más baratas se encuentran detrás de las porterías, tanto en gol sur como en gol norte. En esas áreas, los precios son de 34 euros en la zona baja inferior y alta superior, 39 euros en la baja superior, 44 euros en la alta inferior y 49 en grada media.

En la zona de preferencia, los precios oscilan entre los 65 y los 91 euros. También en fondo existen las mismas opciones.

El partido arrancará a las 20:45 horas y se espera un lleno absoluto, ya que La Cartuja volverá a acoger a la selección dos años después, desde el 12 de octubre de 2023, cuando La Roja venció a Escocia dos a cero en un partido clasificatorio para la Eurocopa de 2024.

Lamine Yamal, baja por lesión

Esta concentración llega marcada por la polémica en torno a la convocatoria de Lamine Yamal. El joven delantero volvió a Barcelona porque los médicos de su club enviaron un informe a la Federación recomendando descanso al futbolista por una lesión de pubalgia.

Quien sí estará presente es el sevillano Fabián Ruiz, natural de Los Palacios y Villafranca. El centrocampista recibirá en su localidad el premio al Mejor Deportista del Año durante la próxima gala del deporte de su municipio. También formarán parte del combinado nacional el onubense Fermín López y el malagueño Dean Hujsen.

El director técnico de desarrollo y responsable de la selección absoluta, Aitor Karanka, ha destacado el vínculo del equipo con la ciudad.

"Sevilla trae grandes recuerdos"

"Sevilla nos trae grandes recuerdos con hazañas heroicas de la selección española", afirma. Además, confía en que el público de La Cartuja vuelva a responder como en anteriores ocasiones: "Estamos convencidos de que nos apoyarán como siempre".

El encuentro ante Turquía será clave para consolidar la clasificación del próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá el próximo verano de 2026.

Sin embargo, si España gana este sábado frente a Georgia y los turcos no ganan su partido ante Bulgaria, también se clasificaría antes del partido del martes.

La afición sevillana se concentrará en el Estadio de La Cartuja para teñir con los colores del país las gradas para acompañar al equipo en su regreso a la capital andaluza.