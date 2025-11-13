Abre en Sevilla el parque de bolas más grande de la ciudad: más de 10 tipos de atracciones e ideal para las familias

Abre en Sevilla el parque de bolas más grande de la ciudad

El pasado 9 de noviembre ha abierto sus puertas en el centro comercial Vega del Rey, en Tomares, PandoraPark, el parque de bolas más grande de Sevilla.

El nuevo recinto infantil se encuentra a 17 minutos en coche desde el centro de la capital y a 42 minutos en transporte público.

En su primer día, el parque consiguió un lleno en el aforo, lo que refleja el interés que ha despertado entre las familias sevillanas.

El espacio ofrece más de diez tipos de atracciones diseñadas para todas las edades. Entre ellas destacan un tobogán gigante, una tirolina, una cama de salto olímpica, un toro mecánico, una zona de escalada y salto de altura.

Las actividades están pensadas tanto para el ocio infantil como para la diversión de toda la familia, con monitores que acompañan y supervisan cada juego.

Sus precios

Los precios varían según el día y la duración de la estancia. De lunes a jueves, la entrada cuesta desde 7,5 euros por persona para media hora hasta 20 euros por tres horas.

Los fines de semana y festivos, las tarifas oscilan entre 8,5 euros y 22. Además, el parque de bolas ofrece a los interesados promociones especiales para familias y grupos, con descuentos en la compra de varias entradas o para la celebración de cumpleaños.

"Una auténtica pasada"

Los primeros visitantes han mostrado su satisfacción tras visitar el nuevo espacio de entretenimiento. "Un lugar magnífico para la diversión en familia", "El parque es una auténtica pasada" o "a mis hijos les encantó",son algunas de las opiniones.

También subrayan el trato del personal. "Los monitores son muy agradables", señala otra de las opiniones. Con esta apertura, Sevilla suma una nueva propuesta de ocio familiar en la provincia.

Este parque de bolas busca convertirse en un punto de referencia para quienes buscan una alternativa segura y divertida para los más pequeños.

Sus más de diez atracciones y el ambiente familiar lo hacen uno de los recintos de entretenimiento más grandes y completos de la provincia.

En la ciudad, recientemente, abrió un centro recreativo de más de 12.000 metros cuadrados. Este espacio cuenta con 24 pistas de bolos de última generación que tienen una pantalla de más de 40 metros para ofrecer una experiencia inmersiva al cliente.

También dispone de un karting indoor completamente eléctrico, convirtiéndose en el primero de este tipo en la capital andaluza.