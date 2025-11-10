Vuelven las lluvias a Sevilla a partir de este día: hasta 40 litros por metro cuadrado este fin de semana

Parece que las lluvias en Sevilla están cogiendo impulso y, poco a poco, se están haciendo notar más. Después de que el pasado 29 de octubre la ciudad se anegara completamente por las precipitaciones, el agua cesó durante algo más de una semana para dar un respiro, pero este jueves vuelve a encapotarse el cielo.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), será el 13 de noviembre el día en que las lluvias vuelvan a hacer acto de presencia en Sevilla. Durante la mañana se espera una probabilidad de precipitación del 25 por ciento, por lo que es poco probable que llueva. Sin embargo, será a partir de las 12:00 horas cuando el riesgo aumente al 65 por ciento.

Para la mencionada jornada, sin embargo, se espera una lluvia equivalente a 0,6 litros por metro cuadrado, por lo que, según las predicciones, no caerá abundante agua.

La inestabilidad atmosférica continuará durante los siguientes tres días. El viernes 14 la probabilidad de lluvia alcanza el 100 por ciento y se espera también una cantidad mayor: hasta 21,9 litros por metro cuadrado.

La tendencia persistirá el sábado, momento en que la Aemet pronostica cielos muy nubosos con lluvias con una probabilidad de precipitación del 100 por ciento. El agua acumulada para esta jornada aumenta, y es que se esperan casi 40 litros por metro cuadrado.

El domingo 16 será, según las previsiones, el último día que lloverá en la capital. Con una cantidad también algo elevada de agua, de 26 litros por metro cuadrado, se presenta como el día más encapotado de todos, con cielos completamente cubiertos y una probabilidad de lluvias del 100 por ciento.

Subida de temperaturas

Sin embargo, y gracias a la lluvia, las temperaturas volverán a subir tímidamente. Desde el inicio de la semana se ha evidenciado un descenso notable en las temperaturas, que han llegado a colocar las mínimas por debajo de los 10 grados.

La situación se repondrá un poco con la llegada del agua, y es que las mínimas volverán a superar los 10 grados, en concreto llegarán a 14.

Las máximas sí se mantendrán, grosso modo, al igual que los primeros días de la semana con la única excepción del jueves 13, jornada para la que se prevé un aumento de la máxima que la situará en 26 grados. Viernes, sábado y domingo se volverán a situar en torno a los 22 grados.