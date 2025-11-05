Este es el trabajo mejor pagado en Sevilla según la IA: "Puede alcanzar los 80.000 euros anuales"

Según la IA, el sector de telecomunicaciones es el mejor pagado en Sevilla EP

Según un análisis elaborado por la inteligencia artificial (IA), el sector de las Telecomunicaciones se posiciona como el mejor pagado de Sevilla.

Los empleos con mayores sueldos se concentran en los puestos de dirección, gestión y en los perfiles técnicos con alta especialización.

La IA destaca que el Director de Servicios de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) encabeza la lista de los mejor remunerados.

Estos cargos pueden partir de un salario bruto mensual entre 2.581 y 4.458 euros, cifras que aumentan de forma significativa con la experiencia y responsabilidad. En los casos de mayor rango, los ingresos anuales pueden alcanzar hasta los 80.000 euros brutos.

Otro de los perfiles más valorados, según el sistema de inteligencia artificial, es el del Gerente de Ciberseguridad o Arquitecto de Seguridad.

Este tipo de profesional, especializado en la protección de datos y sistemas informáticos, "puede superar los 125.000 euros brutos anuales en grandes compañías".

La IA subraya que la creciente digitalización de las empresas ha convertido a estos expertos en una figura esencial dentro del sector TIC.

Varían según la experiencia

También ocupan un lugar destacado los Ingenieros de Telecomunicaciones, cuyos sueldos varían según la experiencia. Mientras que "un recién titulado suele ganar entre 20.600 y 30.000 euros brutos al año, un profesional con más de 20 años en el sector puede superar los 59.200 euros anuales".

La inteligencia artificial también apunta a otros perfiles que, aunque no son puramente de Telecomunicaciones, resultan claves en la convergencia tecnológica actual.

Es el caso de los especialistas en digitalización, comercio electrónico o computación en la nube. Puestos como Arquitecto de Datos pueden alcanzar cifras entre los 70.000 y 80.000 euros brutos anuales en niveles sénior.

Los más elevados se concentran en grandes empresas

El informe generado por la IA matiza que los salarios más elevados se concentran en multinacionales o grandes empresas que operan en la ciudad y que requieren profesionales con una alta cualificación y responsabilidades sobre equipos, presupuestos o infraestructuras críticas.

Según el análisis, el factor determinante para acceder a estos rangos salariales es la "combinación de experiencia, especialización y liderazgo".

Finalmente, en palabras de la inteligencia artificial, la clave está en "dominar áreas tecnológicas estratégicas que resulten indispensables para la gestión y la seguridad de la información".