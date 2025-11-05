Un experto en vivienda revela el mejor mes para comprar: "Los bancos se vuelven más flexibles para alcanzar objetivos"

Un experto en vivienda revela que el último trimestre del año es el mejor momento para adquirir una casa

Un experto en vivienda ha afirmado cuál es el mejor momento para comprar casa. "En el último trimestre del año es cuando se consiguen las mejores hipotecas", afirma.

Según explica, esto se produce "porque los bancos que no hayan alcanzado los objetivos anuales que tienen, ahora serán más flexibles".

Por otro lado, señala que "el 20% de los bancos españoles reportan al Banco Central Europeo un aumento de los rechazos a las hipotecas con la demanda de vivienda disparada".

Además, otro experto añade que esta situación "no es casualidad", sino que responde a una "estrategia" de las entidades bancarias. "Los bancos tienen objetivos anuales que cumplir y quieren cerrar el año con números bonitos", señala.

El especialista indica que durante estos meses las entidades financieras "se vuelven mucho más flexibles con las condiciones", lo que se traduce en mejores oportunidades para los compradores.

"Están dispuestos a negociar y son más rápidos"

"Están dispuestos a negociar, son más rápidos y, en muchos casos, mucho más agresivos con los tipos de interés", comenta sobre la postura que adoptan los bancos en estas situaciones.

Por este motivo, recomienda a quienes buscan una hipoteca aprovechar este periodo del año. "Si estás buscando hipoteca, este es el mejor momento para pedir información en varios bancos", afirma.

Insiste también en la importancia de comparar opciones antes de tomar una decisión. "No hay que quedarse con el banco que primero te diga que sí, compara y, sobre todo, negocia", aconseja.

El experto también quiere desmontar una creencia común entre los compradores: "Hay un mito que hay que romper: pagar a un bróker hipotecario es tirar el dinero", señala.

Explica que ellos trabajan con todas las entidades y saben en detalle cuáles son más flexibles o agresivas en sus ofertas. "Conocen en detalle condiciones que un cliente no puede ver", asegura.

Precio de la vivienda en Sevilla

Según el portal de compra y alquiler de vivienda, Idealista, el precio del metro cuadrado en Sevilla en el mes de septiembre se colocó en 2.563€.

En el mismo periodo de 2024, el precio de la vivienda aumentó un 8,9%. En cuanto a los otros meses de verano de este mismo año, ha disminuido un 4,5% con respecto a junio y un 2,3% frente a agosto.

Esta situación preocupa, sobre todo, a los jóvenes, que se ven incapaces de adquirir una casa y se ven obligados a compartir alquileres.

Por estas razones, los expertos animan a los compradores a aprovechar el último trimestre del año para conseguir "la mejor hipoteca del año".