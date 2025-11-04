Ni Vigo ni Madrid, este pueblo de Sevilla es el primero de España en encender las luces de navidad: esta es la fecha

El encendido del alumbrado navideño es una de las fechas marcadas en el calendario durante estas fechas y el municipio sevillano de Estepa se adelantará este año y lo hará el próximo viernes 7 de noviembre.

El Ayuntamiento de la localidad ha informado que, desde las 18:00 horas, habrá actividades en la plaza del Carmen, pero no será hasta las 19:30 horas, cuando la Estrella de la Ilusión de la Cabalgata de Reyes active el botón para iluminar el pueblo.

Tradicionalmente, era la ciudad de Vigo, en Galicia, la que inauguraba antes las fiestas con su conocido encendido, pero este 2025 lo hará una semana después que la localidad sevillana. Madrid, por su parte, esperará hasta el 22 de noviembre para alumbrar sus calles.

Estepa está situada a una hora y media de la capital hispalense y es conocida por ser un referente gastronómico por la producción de mantecados y polvorones, incluso reconocidos por la Indicación Geográfica Protegida que otorga la Unión Europea a los productos de calidad.

Cada año, comienzan a fabricar los mantecados desde el mes de septiembre, generando empleo y actividad económica en la zona. Sus elaboraciones son conocidas y distribuidas a nivel nacional e internacional.

Además de su fama por la repostería, Estepa destaca por su patrimonio histórico y artístico. Fue declarada Conjunto Histórico Artístico Nacional en 1965 gracias a su patrimonio, que incluye el Cerro de San Cristóbal, la Torre de la Victoria y las iglesias barrocas que decoran su casco urbano.

Alumbrado navideño en Sevilla

Sevilla realizará el encendido de su alumbrado el próximo viernes 28 de noviembre. Este año iluminará 304 calles repartidas por los once distritos de la ciudad.

La zona con más vías decoradas es el Casco Antiguo, con 97, entre las que se destacan nuevas incorporaciones como las plazas de San Marcos y San Lorenzo.

El alumbrado se extenderá hasta el 6 de enero, con un horario de 18:30 a 00:00 horas, exceptuando Nochebuena, Nochevieja y la víspera de Reyes, cuando lo harán hasta la una de la madrugada.

También se mantiene el videomapping tradicional en la fachada del Ayuntamiento, con proyecciones diarias hasta las 23:00, ampliadas hasta las 00:30 los días festivos señalados.

El desmontaje del alumbrado comenzará el 7 de enero y se prolongará hasta el 15 de febrero de 2026.