María, tasadora de oro: "Cobro 600€ pero tengo un trabajo extra cuidando animales porque no llego a fin de mes"

María es una trabajadora de un compro oro pero lo complementa cuidando animales para llegar bien a fin de mes

María trabaja como tasadora en un establecimiento de compra de oro en Sevilla. Su empleo a media jornada le proporciona un sueldo base de 600 euros mensuales.

Reconoce que esta cantidad es insuficiente para cubrir todos sus gastos. Por eso, ha encontrado en el cuidado de animales una segunda fuente de ingresos que le permite llegar a fin de mes.

"Por cada perro, cobro 18€ la noche dependiendo de la temporada", reconoce María sobre los precios que ofrece a sus clientes.

En su casa ha llegado a acoger hasta cinco perros a la vez, además del suyo propio. Para ella no es un esfuerzo, sino una pasión. "Soy una amante de los animales", explica.

En cuanto a su trabajo principal en el compro oro, asegura que es muy variable: "Depende de la temporada, hay meses que vienen más clientes, ya sea porque se acerca alguna festividad y necesitan el dinero o es final de mes y aún no han cobrado su sueldo", cuenta.

Además, señala que en algunas ocasiones recibe una comisión por las compras más grandes o específicas, aunque no siempre ocurre.

"Los clientes venden por necesidad"

El perfil de los clientes que acuden a su establecimiento es diverso. "Suelen ser personas con diferentes situaciones económicas que buscan vender por necesidad o para obtener un ingreso extra", comenta.

En este sentido, afirma que lo más positivo para ella de su labor es poder ayudar a quienes atraviesan momentos difíciles.

Sin embargo, reconoce que lo más difícil para ella es "escuchar las historias y lo vulnerables que se sienten en esos momentos".

Las alianzas son los objetos que más se venden

Sobre los objetos que más se venden, María destaca que son las alianzas, "normalmente por separaciones o cambios en la situación personal".

Concretamente en 2024, en Sevilla se produjeron 196 separaciones. Aunque la hispalense es la provincia más poblada de Andalucía, se sitúa en el quinto lugar del ranking de número de rupturas de la comunidad autónoma.

También es frecuente que los clientes lleven piezas heredadas. "A veces traen cosas de algún familiar que ha fallecido, sobre todo cuando necesitan el dinero o porque no les dan uso", señala.

La realidad laboral de María refleja que, con un empleo a media jornada y cobrando 600€, no podría llegar a fin de mes de no ser por su trabajo extra cuidando perros, una actividad que no le supone mucho esfuerzo ya que es una amante de los animales.