Un vasco se muda a Sevilla y habla sobre el precio del ocio: "Tapear algo en Bilbao puede costar 50€, aquí con 20€ me da."

Bruno lleva más de un año viviendo en Sevilla por los estudios.

Si algo enamora completamente a los españoles, eso es salir a la calle y tapear con una cerveza bien fría y un plato de la alternativa favorita en la carta.

Sin embargo, no es lo mismo tomar algo en Andalucía que en el País Vasco. Tanto las opciones como los precios son completamente distintos.

Bruno es un vasco que se ha mudado a Sevilla para continuar con sus estudios. Este joven de 20 años lo tiene claro, en la hispalense le basta con alrededor de 20 euros para salir a cenar, en su tierra natal necesita, al menos, 50.

"Más de una vez he podido comer bastante en algún restaurante de la ciudad sin gastar más de 20 euros, pero esto es casi imposible en Bilbao", señala. "Por la misma cantidad, el precio puede aumentar 20 o 30 euros".

En el menú hispalense, según cuenta, está incluido "la cerveza, dos tapas y un montadito" aunque también destaca "pedir para compartir", una opción que le permite "probar muchas más cosas gastando lo mismo".

No obstante, señala, "el gasto depende de dónde coma", puesto que "en los bares de barrios como Triana o San Bernardo las cuentas suelen ser más económicas".

Los bares de Sevilla

En este sentido, no es muy difícil adivinar que algunos de los establecimientos del centro de la ciudad suelen tener los rangos de precios más altos que los que se encuentran en otras zonas más alejadas del Casco Antiguo.

En los bares cercanos a la Giralda el coste de las tapas ronda los cuatro euros, dependiendo, claro está, del establecimiento y el tipo de comida que sea, puesto que recetas como ensaladilla o papas aliñadas destacan por ser las más económicas.

Otro de los factores que diferencian a los bares del centro de la ciudad con algunos que están mucho más alejados e incluso en zonas periféricas de la urbe es la tradición.

Y es que, algunos establecimientos gastronómicos ubicados en la avenida de la Constitución se caracterizan, entre otros motivos, por optar por productos que no pertenecen al recetario sevillano, sino al de otros sitios de España.

En este sentido destaca, por ejemplo, la paella valenciana. Esta alternativa se consagra como una de las reinas de la carta en determinados comercios.

No obstante, en el centro de Sevilla sigue habiendo bares en los que manda la tradición y las recetas de toda la vida. Se trata de enclaves que, en muchas ocasiones, pasan desapercibidos por su escondida ubicación, como es el caso de los comercios que hay repartidos por el barrio del Arenal.

En ellos la carta está compuesta por montaditos y tapas de toda la vida a un precio para nada descabellado y cargados de sabor. Estos establecimientos se convierten en el comodín perfecto para los sevillanos que quieren disfrutar de un tapeo con las recetas de siempre y a precios normales.