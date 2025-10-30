Llega a Sevilla la exposición de Pixar que es gratis para estas personas: horarios y hasta cuándo estará

Llega a Sevilla la exposición de Pixar hasta el 1 de marzo de 2026 EP

Desde el pasado 22 de octubre y hasta el 1 de marzo de 2026, la ciudad acoge la exposición La Ciencia de Pixar en CaixaForum, ubicado en Torre Sevilla, con entrada gratuita para los clientes de CaixaBank y para los menores de 16 años.

La exhibición, creada por el Museum of Science de Boston en colaboración con Pixar Animation Studios, invita a los visitantes a conocer cómo una simple idea se transforma en una película.

Entre las atracciones más destacadas, el recorrido incluye recreaciones a tamaño humano de personajes emblemáticos del estudio, como Buzz Lightyear, de Toy Story, Dory, de Buscando a Nemo, o WALL-E.

Para ello, se ha dividido el itinerario en ocho ámbitos que reflejan las distintas fases del proceso de producción. En él, el público podrá descubrir los secretos técnicos y creativos detrás de las películas del estudio de animación.

Cada sección se centra en un aspecto del trabajo de Pixar. El modelado muestra cómo los artistas crean los personajes en tres dimensiones.

Todas las fases del proceso de producción

En el área de rigging, los asistentes conocerán cómo se construyen los huesos, músculos y articulaciones virtuales que permiten su movimiento.

El diseño de superficies y decorados enseña la forma de dar textura y color a los escenarios. El bloque de animación revela cómo se da vida a los personajes y se construyen las historias.

La simulación explica cómo se generan de manera automática elementos como el agua o el cabello. Por su parte, la iluminación detalla cómo la luz influye en la emoción de cada escena.

Finalmente, el renderizado muestra el proceso que convierte las imágenes en 3D en fotogramas finales de dos dimensiones.

Además, el público podrá escuchar directamente las explicaciones de los equipos de Pixar a través de audiovisuales exclusivos y experimentar diferentes roles dentro del proceso de producción mediante elementos interactivos físicos y virtuales.

Esta exposición marca la tercera colaboración entre la Fundación La Caixa y Pixar, y busca acercar al público el trabajo que hay detrás del cine de animación.

Ediciones anteriores

En 2015, Pixar. 25 años de animación se centró en realizar una revisión del trabajo de la compañía a lo largo de su historia.

En 2021, Pixar. Construyendo personajes, mostró cómo es el proceso de diseño visual de los personajes y que permite que encajen con el resto de los elementos.

Con La Ciencia de Pixar, CaixaForum ofrece un nuevo plan que agregar a la agenda de todos los sevillanos para aprender los secretos del famoso estudio de animación.