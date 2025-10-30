La famosa tienda de galletas de Sevilla se expande a Nervión Plaza: “Cada vez ponen más difícil elegir un sabor favorito”

La famosa tienda de galletas de Sevilla abre en Nervión E.E.

La conocida tienda de galletas Monstruo de Laboratorio ha inaugurado una nueva tienda en el centro comercial Nervión Plaza.

Con esta nueva apertura, la marca sevillana amplía su presencia en la ciudad y suma un tercer establecimiento junto a los ya existentes en la calle San Eloy y en el centro comercial Lagoh.

El nuevo espacio, situado entre las tiendas Zara y Pull & Bear, ha abierto sus puertas con una carta renovada que incluye tres nuevos sabores: tarta de cumpleaños, palomitas choco-risi y una nueva versión de Pantera Rosa.

Además, han presentado otra novedad que, prometen, se convertirá en su nuevo éxito: las bolitas de cookie dough. "Nuestra masa de galletas con una cobertura de caramelo", definen desde la propia marca.

Desde su llegada a Sevilla, Monstruo de Laboratorio se ha hecho un hueco entre los amantes del dulce por sus galletas rellenas y de sabores originales.

Inspirado en las Crumbl Cookies estadounidenses

Su concepto está inspirado en el fenómeno estadounidense de las Crumbl Cookies. Estos dulces no están terminados de hacer y, por lo tanto, no tienen la textura crujiente habitual.

Su apertura causó sensación desde el primer día. La apertura de su primer local en San Eloy provocó colas de más de una hora para probar sus trece variedades iniciales, que rápidamente se viralizaron en redes sociales como TikTok.

Además, en su entrada dispone de un personaje 3D que se trata de un monstruo naranja devorador de cookies.

Su chef y fundador, Skander Chatty, ha explicado que su propuesta "mezcla conocimientos de cocina profesional con ganas de romper esquemas".

Ofrecen sabores poco convencionales

Bajo esta filosofía, cada nueva receta busca sorprender con combinaciones de sabor poco convencionales, como fresas con nata, palote y pintalenguas.

Por las calles de la ciudad, sevillanos y turistas pasean con cajas tematizadas del local llenas de galletas, tras visitar el establecimiento.

La apertura en Nervión Plaza refuerza la apuesta del grupo Bacanal, propietario de la marca, que también gestiona otros negocios gastronómicos en la ciudad como Bacanal Burguer, Ratatouille Cheesecake, La Comilona y Marea Viva.

Con este nuevo local, Monstruo de Laboratorio consolida su expansión en Sevilla y mantiene la esencia que lo ha convertido en un fenómeno viral en la ciudad.