Un argentino se muda a Sevilla y se compra ropa de esta marca: "Parezco un mamarracho vestido al lado de la gente"

Un argentino se muda a Sevilla y se sorprende con el estilo de los sevillanos

Tomi, un argentino que se ha mudado a Sevilla, ha vivido un choque cultural al observar la forma de vestir de los sevillanos. "Se visten muy distinto en comparación con cómo se visten en Argentina", cuenta sorprendido en un vídeo que ha publicado en redes sociales.

El joven explica que le llama la atención la elegancia con la que las personas van por la calle. "Van todos con camisa, chinos, usan camisetas distintas a las mías. Te pones al lado del resto y están todos impolutos", afirma.

Curioso por entender de dónde sacaban ese estilo tan cuidado los sevillanos, Tomi decidió preguntar a sus amigos de la ciudad por las marcas que usaban.

Todos coincidieron en mencionarle una: Esenzia, una firma local que, según le dijeron, representa la forma de vestir de muchos jóvenes en la ciudad.

"Me hablaron de la tienda y fui directo a verla. No podía quedarme atrás, parecía un mamarracho al lado de la gente", bromea.

Camisetas con el rostro de Maradona

En su visita al local, Tomi se llevó una nueva sorpresa entre las prendas al encontrar una camiseta con el rostro de Maradona.

Sin embargo, al probarse la ropa de la marca, el argentino se dio cuenta de "que no estaba tan distinto" de cómo viste normalmente.

Sobre la marca

La marca Esenzia nació de la visión de dos jóvenes sevillanos, Carlos Guillén y Alessandro Ridolfi, que con apenas 19 y 20 años decidieron crear su propia línea de ropa mientras estudiaban Ingeniería Industrial y Periodismo.

Su proyecto, que empezó como una marca juvenil de streetwear, se convirtió en poco tiempo en un referente entre los jóvenes de 14 a 25 años.

Su estilo urbano, con prendas bordadas y diseños originales, conquistó las redes sociales, donde sus campañas se hicieron virales y consolidaron su éxito más allá de Sevilla.

Hoy, Esenzia es una marca con presencia en toda España y un fuerte crecimiento en el canal digital, que representa cerca del 80% de sus ventas.

Durante los inicios de la marca, estaban solo ellos dos, aunque con el paso del tiempo el éxito les obligó a aumentar el equipo para poder gestionar pedidos, sobre todo cuando llegaban campañas como Black Friday o Navidad.

Gracias a que Tomi conoce la marca de moda en Sevilla, para él, dejará de parecer un "mamarracho" al lado de los sevillanos.