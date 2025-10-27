José (75 años), pensionista: "Les he dicho a mis hijos que se creen un plan de pensiones, no van a llegar a los 500 euros"

Ahora hay una titulitis muy preocupante, y no sabe más el que más carreras tiene, sino el que mejor es capaz de desempeñar su trabajo".

José Segura empezó a trabajar con 18 años, y no fue hasta los 67 que depuso definitivamente el maletín y se jubiló. No tiene los 49 años cotizados porque de joven, asegura, no lo tenían dado de alta, pero sí tiene 42. Con todo y con ello, su pensión es de poco más de 900 euros.

Por ello, este sevillano le insiste a sus hijos en que se creen un plan de pensiones. "Si con todo lo que yo he trabajado me he quedado con una pensión tan mediocre, ellos, que no hacen más que entrar y salir de trabajos, no van a llegar a los 500 euros".

"La vida de antes no es como la de ahora", apunta con nostalgia José. Asegura que cuando él era joven se podía trabajar "de cualquier cosa". La cuestión, según asegura, iba de "oficios, y los oficios se aprendían en el mismo puesto de trabajo".

"Ahora hay una titulitis muy preocupante, y no sabe más el que más carreras tiene, sino el que mejor es capaz de desempeñar su trabajo con práctica", asegura. Sin embargo, apunta a que, a día de hoy, "hasta para hacer pan te piden un título".

"Así no se puede", asegura. En este sentido, explica que, al menos, sus hijos sí son de otra generación y que, más o menos, han podido "defenderse" en el mercado laboral, pero que sus nietos "lo van a pasar realmente mal".

Una de sus nietas, la mayor, de 30 años, tiene una carrera, un máster y está haciendo el doctorado. "Lleva trabajando desde los 22, pero ha tenido muchos parones porque es periodista y su profesión es muy ingrata". Por ella, José está realmente preocupado. "Es una niña muy trabajadora y se ha sacrificado mucho, pero tengo la sensación de que nunca va a encontrar la calma en el trabajo por el modelo laboral que hay ahora mismo".

Por ello, y aunque asegura estar "completamente en contra de los planes de pensiones", insta continuamente a sus hijos y nietos a que se hagan uno. "Es por pura supervivencia".

"Llevamos toda la vida trabajando y pagando impuestos, y lo mínimo que nos merecemos es poder descansar a la vejez, pero ya no tenemos ni eso", por ello, y pese a su rotunda negativa a "engrosar los bolsillos de empresas privadas que se lucran de nuestro trabajo", ya no confía en el sistema público.

En España no se está tendiendo mucho a los planes de pensiones, es decir, no hay más usuarios que decidan hacerse uno, pero quienes ya tienen uno están ahorrando más dinero o su dinero ha crecido gracias a los buenos resultados de los mercados.

A finales de 2024, la cantidad total de dinero guardada en todos los planes de pensiones del país superó los 131.800 millones de euros, lo que significa que aumentó un 7,7 por ciento respecto al año anterior.