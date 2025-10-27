Confirmado por la Junta: esta es la nueva ayuda al alquiler de hasta 3.500 euros que puedes solicitar en Andalucía

Un cartel de 'se alquila' frente a un bloque de pisos Europa Press

La Junta de Andalucía ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas al alquiler dirigida a personas y familias que atraviesan una situación económica o social delicada.

Con una dotación global de 17,1 millones de euros, la medida impulsada por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda tiene como fin garantizar el acceso a una vivienda digna para quienes se encuentran en riesgo de exclusión o con dificultades para hacer frente al pago del alquiler.

Según la convocatoria, la cuantía media de la subvención ronda los 3.500 euros por beneficiario, aunque puede cubrir hasta el 100 por ciento del importe mensual del alquiler, con un límite de 500 euros al mes.

Además, se contemplan 200 euros adicionales mensuales para sufragar gastos de comunidad, mantenimiento o suministros básicos. En ningún caso la ayuda total podrá superar los 6.000 euros anuales por persona.

El plazo para solicitar estas ayudas se abrirá el 3 de noviembre de 2025 y se mantendrá activo hasta el 2 de diciembre del mismo año, una vez se publique el correspondiente extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

La concesión se realizará en régimen de concurrencia no competitiva, lo que significa que las solicitudes se atenderán por orden de registro hasta agotar el presupuesto disponible. Por ello, se recomienda preparar la documentación con antelación para poder presentarla cuanto antes.

Esta convocatoria se enmarca en el Plan Vive en Andalucía 2020-2030, el programa autonómico que articula las políticas de vivienda y que tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad residencial en la comunidad. A través de esta línea, la Junta busca ofrecer una respuesta ágil a quienes no pueden hacer frente al pago del alquiler de su vivienda habitual.

¿Quién puede solicitarla?

Podrán acceder a esta ayuda las personas que acrediten una situación de especial vulnerabilidad, reconocida por los servicios sociales municipales o por la administración local correspondiente.

Entre los posibles beneficiarios se incluyen personas sin hogar, víctimas de violencia de género, familias desahuciadas, víctimas de trata con fines de explotación sexual y otros hogares con graves dificultades económicas.

Quedan excluidas aquellas personas que dispongan de una vivienda en propiedad o en usufructo, así como quienes cuenten con ingresos suficientes para asumir el alquiler por sus propios medios.

¿Cómo solicitar la ayuda?

Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica de la Junta de Andalucía o de forma presencial en los servicios sociales de los ayuntamientos y delegaciones territoriales de la Consejería de Fomento.

En el portal institucional se detallarán los pasos a seguir, junto con los modelos de solicitud y la documentación requerida, entre la que se incluyen el DNI, el contrato de arrendamiento, justificantes de ingresos y un informe social.

Con esta nueva convocatoria, la Junta de Andalucía refuerza su compromiso con las políticas públicas de vivienda. En los últimos cinco años, el Gobierno andaluz ha destinado más de 96 millones de euros en ayudas al alquiler, beneficiando a más de 86.000 personas y 28.000 familias en toda la comunidad.

Además, en 2025 se han invertido 1,3 millones de euros para apoyar a las entidades sociales que colaboran con personas en riesgo de perder su vivienda, consolidando así una red de apoyo esencial para las familias más vulnerables.