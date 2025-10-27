Un catalán se muda a Sevilla y habla sobre la calidad de vida: "En Andalucía la compra cuesta 15 euros menos"

Pablo trabaja en remoto para una empresa catalana, lo que le permite mantener su salario anterior.

Pablo, un ingeniero informático de 35 años natural de Barcelona, se mudó a Sevilla hace seis meses y asegura haber notado una diferencia clara en el coste de la vida.

"En Andalucía la compra cuesta unos 15 euros menos a la semana", explica. Según cuenta, no fue una decisión improvisada: "Hice cuentas antes de venir. Entre el alquiler, la comida y los gastos básicos, aquí se vive con menos presión económica".

El cambio, dice, se nota sobre todo en la cesta de la compra y en la vivienda. "En Barcelona pagaba 1.000 euros por un piso de una habitación en el Eixample. En Sevilla tengo un apartamento similar por 650 euros. Y la compra semanal, que allí me salía por unos 70, aquí ronda los 55".

Aun así, reconoce que algunos productos cuestan lo mismo. "La carne y el pescado son parecidos en precio, pero la fruta, la verdura y los lácteos están más baratos", detalla.

Pablo trabaja en remoto para una empresa catalana, lo que le permite mantener su salario anterior. "Con el mismo sueldo tengo más margen, ahorro más y salgo más a menudo sin preocuparme tanto", comenta.

Además, destaca que los gastos fijos también son menores. "La factura de la luz y el agua no tienen comparación. En invierno gastaba mucho más en calefacción, aquí casi no la pongo".

Sobre la calidad de vida, Pablo afirma que el ritmo es distinto. "No es solo el clima, es que todo parece más fácil. En Barcelona perdía mucho tiempo en transporte y el día se me iba en desplazamientos y colas. Aquí llego a todo sin correr".

Aun así, reconoce que hay cosas que echa de menos. "La oferta cultural y la variedad de servicios en Barcelona es enorme, eso no se puede negar. Pero en lo cotidiano, Sevilla es más cómoda".

Pablo no descarta quedarse de forma indefinida. "Si puedo mantener mi trabajo a distancia, mi idea es quedarme. Sevilla me ofrece lo que buscaba: una buena ciudad, menos gastos y más tranquilidad", asegura.

Su caso refleja una tendencia creciente entre profesionales jóvenes que, gracias al teletrabajo, optan por trasladarse al sur en busca de precios más asequibles y una mejor calidad de vida.