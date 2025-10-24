Jesús, dueño de un puesto de castañas: "Las castañas están a 6 euros el kilo, si no las vendo a 3 euros no le saco nada"

Pese a que el calor aún persiste en Sevilla, los tradicionales puestos de castañas ambulantes ya se ubican por diferentes rincones de la ciudad. Con unas máximas que rondan los 30 grados, es posible que lo más apetecible no sea comer este fruto caliente, por ello, entre las altas temperaturas y la subida del precio de la materia prima, estos comerciantes viven un mes de octubre difícil.

"El kilo de castañas ya está a seis euros en cualquier supermercado", apunta Jesús, que lleva toda la vida colocando su puestecito de castañas de un lado a otro de Sevilla. Por ello, afirma, aunque le gustaría venderlas más baratas, no puede. "Si no vendo el cartucho más pequeño a 3 euros, no le saco nada", asume.

La demanda de este producto no está en auge, y Jesús no es el único castañero que se ha percatado de eso. La escasa demanda es algo que cada vez notan más los vendedores ambulantes que denuncian que, al contrario de lo que muchos puedan pensar, el negocio de la castaña "no es rentable ni ahora con calor ni cuando hace frío".

A la semana, estos comerciantes se ven obligados a comprar entre 15 y 20 kilos del fruto. El precio del kilo está variando continuamente, y durante algunos años ha oscilado entre los dos y cuatro euros, pero en pleno 2025 el kilo asciende a 6 euros.

A este gasto se le suman otros como el mantenimiento del carro, que asciende a unos 250 euros cada temporada, la cuota de autónomo o el aparcamiento. Este último alcanza los 180 euros al mes.

Diego es otro castañero con cierta veteranía en las calles de Sevilla, y es que lleva 13 años vendiendo cartuchos en el centro de la ciudad. Él señala que le gana al saco de castañas "unos 35 años" y que, dependiendo del mes, los beneficios van desde los 200 hasta los 1.500 euros. Una diferencia muy notable que se aprecia sobre todo cuando se acerca el frío.

Respecto a la forma de consumir, Diego confirma que quienes más compran castañas en los puestos de Sevilla son los turistas, sobre todo "los chinos, los alemanes y los americanos".

El motivo es, según su experiencia, que los sevillanos "esperan hasta diciembre, e incluso hasta Navidad, para comprar", algo que hace que la inversión inicial, de unos de 1.000 euros, no se amortigüe hasta llegada esta fecha.

En cualquier caso, hay una realidad inequívoca: "Diciembre es el mes fuerte para los castañeros". La gente está en la calle y los adornos navideños invitan a saborear el fruto otoñal.