El Mejor Hotel Rural de Lujo de España está en El Rocío: puedes dormir desde menos de 120 euros la noche

El Hotel La Malvasía, perteneciente al grupo Kaizen Hoteles y situado en pleno corazón de la aldea de El Rocío (Huelva), ha sido reconocido como Mejor Hotel Rural de Lujo de España en los World Travel Awards 2025, celebrados este año en la isla italiana de Cerdeña.

Considerados los "Óscar del turismo", estos galardones distinguen la excelencia en la industria turística internacional y premian a los destinos, hoteles y operadores que marcan la diferencia en el ámbito de la hospitalidad. Este hotel, además, ofrece precios a la altura de todos los bolsillos con noches por menos de 120 euros.

El reconocimiento posiciona a La Malvasía como un referente del turismo rural de alta gama en España y refuerza el prestigio de Andalucía y Huelva como destinos de excelencia.

Además, consolida su condición de primer y único hotel de cuatro estrellas de la aldea de El Rocío, un espacio que conjuga tradición, naturaleza y confort. Este galardón supone también un impulso para el turismo de interior y sostenible, poniendo en valor el potencial del entorno natural de Doñana como destino de lujo.

La directora del establecimiento, Elena Pérez Coronel, fue la encargada de recoger el premio durante la gala internacional celebrada en Cerdeña. "Este reconocimiento es fruto del esfuerzo de todo un equipo y del amor por nuestra tierra. Queremos que cada visitante viva la esencia de El Rocío y de Doñana con el máximo confort y autenticidad", señaló tras recibir la distinción.

El hotel onubense ha superado en la categoría a prestigiosos establecimientos como Abadía Retuerta, Finca La Bobadilla, Grand Hotel Son Net o Son Bunyola Hotel & Villas, reafirmando su posición como uno de los alojamientos rurales más distinguidos del país. Con ello, proyecta al mundo la imagen de una Andalucía que combina lujo, naturaleza y raíces culturales.

Autenticidad rociera

La Malvasía conserva la arquitectura típica de las casas rocieras, con estancias articuladas en torno a patios andaluces llenos de luz, fuentes y vegetación. Su ambiente sereno invita al descanso y la contemplación del paisaje de Doñana.

Tras su reciente ampliación con La Malvasía II, el hotel cuenta con 35 habitaciones distribuidas en cinco categorías —Estándar, Superior Deluxe, Junior Suite, Junior Suite Deluxe y Junior Suite Deluxe Mirador—, todas decoradas con un elegante estilo rústico, materiales naturales y amplios ventanales con vistas privilegiadas a las marismas.

Entre los elementos que han contribuido a este reconocimiento destacan su ubicación junto al Parque Nacional de Doñana, la excelencia del servicio, la atención personalizada y su apuesta por la sostenibilidad mediante políticas de ahorro energético, gestión responsable del agua y colaboración con productores locales.

Una de las habitaciones del lujoso hotel onubense.

Gastronomía con sello andaluz

También sobresale su oferta gastronómica de kilómetro cero, basada en productos de temporada y en los sabores tradicionales de Huelva, así como su versatilidad para acoger eventos, actividades de ecoturismo y experiencias únicas ligadas al entorno.

El Restaurante LaBoca, abierto tanto a huéspedes como a público general, constituye otro de los pilares del éxito del hotel. Su propuesta combina la innovación culinaria con los productos de cercanía, reinterpretando la cocina andaluza desde una perspectiva contemporánea.

Otros galardones

El grupo Kaizen Hoteles, propietario de La Malvasía junto a los hoteles Casa Palacio Don Ramón (Sevilla) y Casa Palacio María Luisa (Jerez), ambos de cinco estrellas Gran Lujo, también ha sido galardonado en los World Travel Awards 2025 como Mejor Grupo Hotelero Independiente de Europa.

Este reconocimiento consolida a la compañía como un referente europeo en gestión hotelera, destacando su excelencia en el servicio, su apuesta por la innovación y su compromiso con la sostenibilidad.

"Recibir este premio supone un aval a la filosofía de Kaizen Hoteles, basada en la mejora continua, la excelencia y la búsqueda constante de experiencias únicas para cada huésped", afirmó su presidenta, Marisa de Azcárate.