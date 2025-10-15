Una economista española advierte: "Te pueden quitar hasta 95 euros de la nómina en 2026 por este motivo"

"El Gobierno dice que es para garantizar las pensiones del futuro y mantener el equilibrio entre generaciones".

La economista y divulgadora Alba ha alertado en su perfil de Instagram sobre un cambio que afectará a todos los trabajadores españoles a partir de 2026: el aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Se trata de una cotización adicional que se aplica en todas las nóminas para nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Ésta subirá el año que viene y hará que los ciudadanos cobren menos.

"Da igual cuánto cobres: todos lo pagamos en mayor o menor cantidad", explica. Según sus cálculos, "si cobras 28.000 euros al año te quitarán unos 42 euros anuales; si estás en la base máxima te quitarán unos 95 euros al año".

El MEI es un impuesto solidario entre generaciones que el Gobierno puso en marcha en 2023 dentro de la reforma de las pensiones.

Su objetivo es reforzar la llamada "hucha de las pensiones", que se había agotado en los últimos años, para garantizar que el sistema pueda afrontar la jubilación masiva de los nacidos durante el baby boom.

En la práctica, funciona como un recargo sobre las cotizaciones sociales que pagan tanto empresas como trabajadores.

Incremento del MEI

En su primer año de aplicación, el MEI supuso un 0,6 por ciento adicional sobre la base de cotización (el 0,5 por ciento lo paga la empresa y el 0,1 por ciento el trabajador).

En 2024 se elevó al 0,7 por ciento, y la subida continuará de forma progresiva hasta alcanzar el 1,2 por ciento en 2029, según la planificación establecida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En 2026, el porcentaje llegará al 0,9 por ciento, lo que implicará un pequeño descenso adicional en la nómina mensual de todos los empleados.

Polémica

El matiz más polémico, como recuerda Alba, es que estas aportaciones no se reflejarán en la pensión futura de quien las paga. "Aportas más, pero no te sube la jubilación", sostiene.

"El Gobierno dice que es para garantizar las pensiones del futuro y mantener el equilibrio entre generaciones", señala la economista. En otras palabras, los trabajadores actuales contribuyen a asegurar la sostenibilidad del sistema, pero no reciben un beneficio directo por ello.

El dinero recaudado mediante el MEI se ingresa en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que llegó a superar los 66.000 millones de euros en 2011 pero cayó por debajo de los 2.000 millones en 2021.

El objetivo es que este nuevo mecanismo permita reconstruir ese fondo y disponer de recursos suficientes para afrontar el fuerte incremento del gasto en pensiones previsto entre 2032 y 2050, cuando se jubile la generación más numerosa de España.

Con esta medida, el Ejecutivo busca equilibrar el sistema sin recortar pensiones ni elevar la edad de jubilación, aunque para muchos trabajadores, el MEI ya se traduce en una reducción perceptible en su nómina mensual.