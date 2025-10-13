Un andaluz que trabajó en Francia como fisioterapeuta: "Se puede ganar 4.000€ y ahorrar 25.000€ si eres autónomo"

Rafael ha pasado casi seis años de su vida trabajando como fisioterapeuta en Francia. Aunque ha vuelto a su tierra natal, un pueblo de Cádiz, porque "las raíces acaban tirando", este andaluz no descarta volverse a ir. ¿La razón? "se pueden ganar alrededor de 4.000 euros netos y ahorrar unos 25.000 euros al año si eres autónomo".

Este joven hizo las maletas y puso rumbo al país galo en 2019, justo después de acabar sus estudios en Fisioterapia. Fue aquí cuando se dio cuenta de que los sueldos "eran mucho más elevados que en España".

Tras dos años viviendo en el país vecino, decidió montar su propia empresa, Fisio en Francia, con la que ayuda a jóvenes que quieren vivir la misma experiencia que él. "Hemos trabajado con más de 800 personas que buscan puestos de diferentes ramas sanitarias en el extranjero", asegura a este periódico.

Según este joven gaditano, "el hecho de irse a vivir fuera de tu país no es solamente una experiencia que te ayuda a ganar dinero y ahorrar, sino que también es un desarrollo personal". "Estar un año en el extranjero te va a ayudar más que si estas cinco años en tu mismo país", asegura de forma tajante.

Para él, "lo difícil no es hacerse a Francia, lo difícil es irse de ella". En este sentido destaca los sueldos y las condiciones laborales que hay en el país vecino.

2.000 o 3.000 en los asalariados

Según este empresario, "los salarios varían dependiendo de los puestos laborales, las horas que se trabajen y la ciudad en la que estés". Sin embargo, asegura que, "en el caso de los asalariados, los sueldos oscilan entre 2.000 y 3.000 euros netos".

Si, por el contrario, se trabaja como autónomo, "estos pueden llegar hasta los 6.000 euros si se cumplen determinadas características".

La posibilidad o no de ahorrar es otro de los múltiples quebraderos de cabeza que tienen los jóvenes de hoy en día. Muchos de ellos ven imposible conseguir agrupar cierta cantidad de dinero en España.

En este sentido, Rafael destaca que, "en un año en Francia se pueden llegar a ahorrar hasta 25.000 euros si se trabaja como autónomo". En el caso de los asalariados, la cifra desciende: "unos 10.000 euros anuales".

No obstante, el gaditano quiere dejar claro una cosa y es que esta marca se ve condicionada "por el hecho de que son los propios trabajadores quienes se hacen cargo de todos los gastos". "No es lo mismo que si vivieras en casa con tus padres", afirma.