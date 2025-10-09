Este es el mejor pueblo de Sevilla para escaparse durante el próximo puente: perfecto para desconectar y coger setas

La recolección de setas es una de las actividades preferidas de los sevillanos durante otoño. EP. Sevilla

El próximo puente está a la vuelta de la esquina y los sevillanos se preparan para disfrutarlo. Para ello, los habitantes de la hispalense ponen varias cartas sobre la mesa.

Mientras que algunos se plantean ir a las segundas residencias en la playa para aprovechar el buen tiempo, otros apuestan por planes más otoñales.

En este sentido, no son pocos los que se ponen las botas y ponen rumbo a las diferentes zonas de bosque repartidas por Sevilla que suponen el paraíso para los amantes de la recolección de setas.

En la provincia de Sevilla hay infinidad de enclaves para disfrutar de esta actividad tan propia de los meses de octubre y noviembre, sin embargo, hay algunas zonas que destacan más que otras.

Es el caso del municipio de El Castillo de las Guardas. Su privilegiada ubicación, en plena Sierra Norte de la provincia dota a esta localidad de una espectacular superficie que, cada año, cientos de amantes de la recolección de setas visitan debido a la abundancia micológica de la zona.

En cuanto a las especies, destacan las criadillas y faisanes de jara. Estos son hongos hipogeos que crecen bien en los suelos arenosos de esta localidad.

Aunque la recolección de setas en el municipio está permitida, hay que cumplir con la normativa que la Junta de Andalucía tiene sobre esta actividad.

Las normas

Cogerlas de forma manual: con el objetivo de que las setas completen su ciclo biológico y garantizar la sostenibilidad del aprovechamiento, la recolección se deberá de hacer de forma manual, sin remover ni alterar la capa superficial. Por este motivo, está prohibido el uso de los rastrillos u otras herramientas. Se cogerán con una navaja o pincho gurumelo.

con el objetivo de que las setas completen su ciclo biológico y garantizar la sostenibilidad del aprovechamiento, la recolección se deberá de hacer de forma manual, sin remover ni alterar la capa superficial. Por este motivo, está prohibido el uso de los rastrillos u otras herramientas. Se cogerán con una navaja o pincho gurumelo. Solo las setas maduras: únicamente se podrán recolectar aquellas setas que estén desarrolladas, las demás se deberán de dejar en el campo.

únicamente se podrán recolectar aquellas setas que estén desarrolladas, las demás se deberán de dejar en el campo. Recipiente adecuado: las especies se transportarán en un recipiente aireado que permita la diseminación de las esporas en el campo.

las especies se transportarán en un recipiente aireado que permita la diseminación de las esporas en el campo. Horario: la recolección solo se podrá hacer durante la salida y entrada del sol.

la recolección solo se podrá hacer durante la salida y entrada del sol. Prohibiciones: queda prohibido arrojar basuras, encender fuego o hacer cualquier actividad que pueda dañar la flora o la fauna.

Otras actividades en la localidad

El Castillo de las Guardas no es únicamente una localidad perfecta para recoger setas, sino también lo es para desconectar durante los festivos que se aproximan.

Con motivo del Día de la Hispanidad el próximo domingo 12 de octubre, los sevillanos disfrutarán de una jornada libre más. Muchos tienen la suerte de descansar también el lunes 13.

Por esto, este pueblo de la Sierra Norte de Sevilla se alza como una de las alternativas perfectas para despachar el puente. Además de gozar de una superficie de bosque para actividades como la recolección, también disfruta de la reserva natural.

Dicho enclave está repleto de animales como jirafas o cebras. Los visitantes, además de quedar completamente fascinados con estas especies, podrán darles de comer -siguiendo siempre las reglas de la organización- y disfrutar de un día en familia alejado de la rutina.