Una empresa de Sevilla abre su "súper outlet" de trajes de flamenca con descuentos del 50%: las fechas confirmadas

Aunque para la Feria de Sevilla aún quedan unos seis meses, muchas de las amantes de esta fiesta ya piensan en cuál será su próximo traje de flamenca. En este sentido, siempre se busca la opción más asequible. Para ello, la diseñadora y empresaria sevillana Rocío Peralta trae la solución.

Y es que, su firma de moda flamenca Errepé pondrá en marcha el próximo sábado 11 de octubre un "súper outlet" en el que se podrán encontrar verdaderas gangas. Según ha señalado la empresa en sus redes sociales, "todo el stock estará al 50 por ciento hasta agotar existencias".

Este fin de semana, las piezas estarán a la venta únicamente por su página web, pero todo el que quiera podrá echar un vistazo a los espectaculares vestidos de Rocío Peralta en la tienda física que la diseñadora tiene en Sevilla el martes 14 de octubre, después del festivo que tendrá lugar en la ciudad por el día de la Hispanidad.

Concretamente, el establecimiento está ubicado en el número 7 de la calle Muñoz Olive, en pleno centro de Sevilla.

Habrá trajes de flamenca de todo tipo y para todos los gustos. Aunque, si por algo se caracteriza Peralta, es por dotar a la gran mayoría de sus diseños de una explosión de color y jugar mucho con los volantes.

Combinaciones explosivas y elegantes

Muchos de sus trajes combinan colores que a muy pocos se les ocurriría. Además, la mayor parte de sus vestidos cuentan con pasamanerías y encajes que le dan un toque de lo más sofisticado y elegante.

La firma de Rocío Peralta no solo confecciona trajes de flamenca, sino también batas rocieras. Según su web, estas cuestan 250 euros.

El corte de las batas es de lo más sencillo y cómodo: de talle alto, tejido fresco y manga corta. En definitiva, un sí rotundo para aquellas a las que les gusta disfrutar de la Romería del Rocío sin que la vestimenta se les estropee.

En el caso de los trajes de flamenca, el precio es un poco más elevado -como suele ser habitual-, alrededor de los 430 o 450 euros. Por último, los mantones cuestan sobre 140 euros. Estos últimos son bordados y "flecados en seda a mano".

A pesar de que aún queda casi medio año para que dé comienzo una de las fiestas más esperadas de Sevilla, la realidad es que la mayoría de los habitantes de la ciudad tachan los días del calendario pensando en el momento en el que el Real se encienda.

Asimismo, la Feria de Abril no es la única que los andaluces disfrutan. Desde que arranca la de Mairena del Alcor, la primera feria del año y que adelanta a la de Sevilla, hasta que terminan todas las que se celebran, el calendario se sitúa en el mes de octubre.

Además, muchas de las amantes de los volantes y lunares aprovechan ocasiones como la que trae a la ciudad la diseñadora Rocío Peralta, puesto que cuando se va acercando la fecha, todas las tiendas y las costureras especializadas en moda flamenca rebosan gente y, en ocasiones, los precios son más altos.