Joaquín Caraballo, experto en vivienda: "El 90% de los propietarios valora su vivienda muy por encima de lo que vale"

El precio de la vivienda ha bajado por primera vez desde 2021.

Joaquín Caraballo, dueño de la sevillana Inmobiliaria Caraballo, lo tiene claro, y es que asegura que, de forma general, las casas no valen lo que creen sus dueños. "El 90% de los propietarios valora su vivienda muy por encima de lo que vale", afirma.

El motivo que da este experto en vivienda es sencillo, y es que achaca este incremento irreal del precio del inmueble a la "expectativa de precio" de cada cual o "a su valor emocional", ya que afirma que, para muchos, este se encuentra "por encima del valor real"

Sin embargo, advierte que, cuando el precio de salida de un inmueble es demasiado elevado, existe el riesgo de pérdidas.

"Cuando el piso o la casa lleva mucho tiempo en el mercado, se acaba quemando", expone. Es por ello que, al final, "los compradores hacen ofertas a la baja".

El resultado es que el propietario termina vendiendo "muy por debajo de su precio real", perdiendo, por tanto, dinero en el camino.

Caída de precios

No obstante, y de forma independiente a la opinión del experto, la subida de la vivienda en Sevilla ya empezó a finales de septiembre a mostrar signos de agotamiento.

Es lo que se pudo deducir de los datos publicados en el portal Idealista, y es que por primera vez en cuatro años, se habían registrado dos meses consecutivos de bajada de precios durante los meses de julio y agosto de 2025.

No sucedía desde septiembre y octubre de 2021, cuando España se encontraba inmersa todavía en la pandemia. Desde entonces, salvo alguna caída puntual de un mes, el ascenso del coste había sido constante.

Durante el mes de julio la caída de precio fue mínima, ya que apenas se situó en el 0,1 por ciento. Sin embargo, la situación en agosto fue más notoria.

Durante el octavo mes se produjo una devaluación del precio de los inmuebles en la ciudad del 2,1 por ciento.

Es importante mencionar en este sentido que, según la misma fuente de Idealista, el precio medio del metro cuadrado en Sevilla llegó a su máximo histórico en junio de 2025, con 2.684 euros. En dos meses bajó 61 euros.

30% por encima del valor

No obstante, con solo dos meses de bajadas es pronto para confirmar que el mercado de la vivienda en Sevilla ha tocado techo, aunque los expertos del sector sí han observado tendencias que apuntan a ello.

"La gente se ha cansado de pagar disparates", dice Fran Prieto, presidente de la Agrupación de Inmobiliarias de Sevilla.

Con ello se refiere a la realidad del mercado en los últimos años. "Se han llegado a vender pisos hasta un 30 por ciento de su valor en muy pocos meses de venta", señala.

Por el momento, el sector inmobiliario no nota la caída de precios que apunta Idealista, pero la dinámica tiende a equilibrarse.