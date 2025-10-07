Confirmado por la Aemet: estos serán los municipios en los que lloverá a partir del jueves en la provincia de Sevilla

Pese a que el calor parece negarse a abandonar la provincia, la inestabilidad atmosférica está comenzando a hacer acto de presencia. Al menos por algunos municipios del territorio sevillano.

Estepa, Pedrera y Osuna serán las primeras localidades en recibir algo de agua en este otoño sevillano que, hasta la fecha, ha dejado máxima por encima de los 30 grados y mínimas que rondaban los 20.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a través de sus redes sociales, "en la segunda mitad de esta semana, probablemente una DANA traerá precipitaciones a zonas de la mitad oriental de Andalucía".

Pese a que la inestabilidad comenzará el jueves, las previsiones estiman que las precipitaciones no llegarán hasta el viernes, momento en el que el porcentaje de precipitación se dispara por encima del 70 por ciento en las tres localidades.

Estepa registrará, a partir del mediodía del viernes, un porcentaje de precipitación del 80 por ciento. Sin embargo, la Aemet advierte que se tratará de una jornada de intervalos nubosos con lluvia escasa.

Las temperaturas máximas se ubicarán en 25 grados para la señalada jornada, y las mínimas en 16. Además, todo parece indicar que, aunque la nubosidad se mantendrá, el viernes será el único día que dejará lluvias.

La situación en Pedrera será muy parecida a la de Estepa. A partir de las 12:00 horas del viernes, la probabilidad de precipitación ascenderá a 85 por ciento.

La máxima se ubicará en 26 grados y la mínima en 16. Parece ser que será también la única jornada de agua, ya que el sábado volverá a brillar el sol.

En Osuna la probabilidad de lluvia para el viernes son más bajas: del 70 por ciento. Las temperaturas aquí serán más altas que en las otras dos localidades, con máximas de 27 grados y mínimas de 19.

El sábado volverá a brillar el sol con un cielo despejado y solo un 5 por ciento de probabilidad de precipitación.

El tiempo en Sevilla

Las máximas en la ciudad de Sevilla no descenderán de 30 grados durante toda la semana, por lo que a la lluvia en el área metropolitana ni siquiera se le espera.

Las temperaturas más altas serán este martes 7 de octubre con 33 grados, y, después de esta jornada, comenzarán a descender aunque de manera moderada.

El miércoles, el ambiente descenderá dos grados situándose en 31, una temperatura que, parece, no variará durante el resto de la semana. Las mínimas continuarán altas situándose en 17 grados.