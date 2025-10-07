Ángela Cuevas dejó Sevilla por Madrid y reflexiona sobre su experiencia: "Durante bastantes meses me he sentido sola"

Ángela Cuevas, una joven sevillana de 23 años, decidió dejar Sevilla para mudarse a Madrid en busca de nuevas oportunidades académicas y laborales. Sin embargo, confiesa que la adaptación a la capital de España fue complicada: "Durante bastantes meses me he sentido sola", cuenta.

Actualmente, la joven se encuentra realizando las prácticas del máster en abogacía y moda "en una empresa que tiene muchas marcas de perfumes".

Asegura que la decisión de dejar atrás Sevilla se debe a que los estudios que ella quería realizar solo podía hacerlos en Madrid.

"Principalmente me vine a Madrid porque el máster que quería era muy específico, un doble de abogacía con marcas de lujo y moda", y en la capital hispalense "no había ninguno que encajara" con lo que ella buscaba, explica.

A pesar de las oportunidades, la joven admite que su adaptación a la ciudad no ha sido fácil: "Me costó y me cuesta estar aquí por la calidad de vida, la comodidad, la gente, la comida, la ciudad en sí, creo que nada es comparable con Sevilla", afirma.

La diferencia de ritmo y estilo de vida entre ambas ciudades ha sido uno de los mayores retos: "Sevilla es mucho mejor que Madrid para vivir", opina.

"Desde el precio del alquiler y la compra de vivienda hasta salir a comer. En mi ciudad todo es más cercano, cómodo y pacífico, nada que ver con las masas de gente que hay en un metro a las ocho de la mañana aquí", asegura.

Ha vivido momentos difíciles

Ángela confiesa que, a pesar de su esfuerzo por adaptarse, ha vivido momentos difíciles. "Madrid es una ciudad que, aunque esté llena de gente, es muy solitaria. No es hogar de nadie", cuenta.

Describe la capital como un lugar en el que "todo el mundo va a su bola" y donde "no puedes tener dependencia de nada ni de nadie porque se te cae el mundo encima".

"Encadenada" a la diferencia de ofertas laborales

La joven describe que se siente "encadenada" a la ciudad por la diferencia de oportunidades laborales: "Sin duda alguna, si hay algo que me retiene aquí, es la diferencia de ofertas que hay", afirma.

Reconoce que el mercado laboral en su sector es mucho más limitado en la capital hispalense. "Si en Madrid salen 20 vacantes, en Sevilla sale una, y de puestos generales", añade.

A pesar de todo, Ángela mantiene una visión abierta hacia el futuro. "No puedes venir comparándolo con la ciudad que dejas. Tienes que ser abierto con la gente y con la ciudad".

"Con el paso del tiempo, te adaptas, aunque siempre quieres volver a casa", reflexiona. A pesar de los motivos negativos de Madrid, no descarta quedarse por motivos laborales aunque asegura que volvería a Sevilla "en cuanto fuera posible".