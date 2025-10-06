Regresa CirkTober: el festival que convierte los pueblos de Sevilla en un gran escenario de circo solo durante este mes

El festival arrancó el pasado fin de semana con gran respuesta de público. Diputación de Sevilla

El circo vuelve a recorrer la provincia de Sevilla. Tras la excelente acogida de su primera edición, CirkTober 2025 ha regresado este mes de octubre con una programación que combina acrobacias, teatro físico, música en directo y humor en 42 funciones distribuidas por 33 municipios.

La iniciativa, organizada por la Diputación de Sevilla dentro de su agenda cultural 'Di hola a tu Cultura', se consolida como una de las citas más esperadas del calendario escénico provincial.

El festival arrancó el pasado fin de semana con gran respuesta de público en localidades como Palomares del Río, La Rinconada, Los Palacios y Villafranca o Cantillana, y continuará hasta el 26 de octubre con espectáculos gratuitos o con entrada en espacios abiertos y teatros municipales.

Su objetivo, según la organización, es "descentralizar la cultura y acercar el circo contemporáneo a todos los públicos", apoyando al mismo tiempo al tejido escénico andaluz.

Entre las trece compañías participantes, de procedencia nacional e internacional, figuran nombres destacados como el gallego Roi Borrallas, que inauguró la programación con Solo; la madrileña Puntocero Company, con Mahmud y no solo Mahmud; o Chicharrón Circo Flamenco, que presentará Empaque, un montaje que fusiona el arte flamenco con las artes circenses, el 12 de octubre en Aznalcóllar.

Programación

El segundo fin de semana del festival (del 10 al 12 de octubre) llegará con una de las propuestas más esperadas: Farra, de Lucas Escobedo junto a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ganadora del Premio Max 2025 al mejor espectáculo musical o lírico.

La obra podrá verse en Lebrija, La Rinconada y Arahal. En paralelo, Truca Circus llevará El Círculo a Castilleja de Guzmán, Mairena del Alcor y Pilas, y Circ Pistolet ofrecerá Quizá no hay final en El Saucejo, todas con entrada libre.

El fin de semana del 17 al 19 de octubre destacará por su diversidad de estilos. La compañía mallorquina Curolles acercará Tot bé, un homenaje al juego y la imaginación, a San Nicolás del Puerto, Cazalla de la Sierra y Guadalcanal.

En los mismos días, Teatro sobre Ruedas presentará su Cabaret de Payasas en El Saucejo, Los Corrales y Marinaleda, mientras el italiano Piero Partigianoni ofrecerá Chances, segundas oportunidades en El Viso del Alcor, Gines y Fuentes de Andalucía.

El cierre de CirkTober 2025, del 24 al 26 de octubre, reunirá a tres compañías andaluzas de referencia.

La Banda de Otro llenará de música y humor los espacios abiertos con Rodeo, programado en Camas, Brenes y Umbrete.

Alas Circo Teatro ofrecerá Cateura, una propuesta visual sobre sostenibilidad, en Villanueva del Ariscal, Castilleja de Guzmán y Mairena del Aljarafe, mientras Jimena Cavalletti pondrá el broche final con B.O.B.A.S., un espectáculo de payasas sin palabras, en Fuentes de Andalucía, Camas y Castilblanco de los Arroyos.

Talleres

Además, el programa se completa con talleres de circo para todas las edades en municipios como Castilblanco de los Arroyos, Arahal, Pilas, Los Corrales, Guadalcanal o Salteras, organizados por La Tregua Cultura, que buscan fomentar la participación ciudadana y el aprendizaje a través de las artes escénicas.

Con esta segunda edición, la Diputación reafirma su apuesta por una oferta cultural diversa y accesible en todo el territorio. "El circo vuelve a ser protagonista de octubre en la provincia, demostrando que la cultura puede ser cercana, participativa y para todos los públicos", subraya la organización.