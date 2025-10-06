Confirmado por el Ayuntamiento: el Alcázar de Sevilla tendrá visitas guiadas gratuitas para estas personas

El Real Alcázar de Sevilla ofrece visitas temáticas y guiadas para los sevillanos

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado que el Real Alcázar abre sus puertas este mes con nuevas visitas guiadas gratuitas dirigidas exclusivamente a personas nacidas o residentes en la capital.

El objetivo es acercar el patrimonio histórico de la ciudad a sus propios ciudadanos y fomentar su conocimiento sobre uno de los monumentos más emblemáticos de Sevilla.

La iniciativa incluye dos propuestas culturales. La primera, titulada 'La Boda del Emperador', comienza el próximo jueves 9 de octubre.

Se celebrará todos los jueves, viernes y sábados a las 18:00 horas. Los grupos serán reducidos, con un máximo de 25 personas y entrada por el Patio de Banderas.

Los palacios, capillas y jardines del monumento se convertirán por unos minutos en el escenario de una de las bodas más relevantes de la historia europea.

Representación de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal

Durante esta visita temática, los asistentes recorrerán los lugares donde tuvo lugar el histórico enlace entre el emperador Carlos V e Isabel de Portugal, celebrado el 11 de marzo de 1526.

Además, el Real Alcázar estrena una nueva visita guiada a sus palacios y jardines, que se suma a las ya consolidadas rutas por las cubiertas y la cripta del Patio de Banderas.

Esta segunda propuesta se realizará los miércoles, viernes y domingos a las 11:00 horas, también para grupos de 25 personas y con acceso por el mismo punto.

"Queremos que los sevillanos vuelvan a sentirse parte de su patrimonio"

El delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha destacado el valor de estas actividades: "Queremos que los sevillanos vuelvan a sentirse parte de su patrimonio y vivan en primera persona los escenarios donde se escribió la historia de la ciudad", asegura.

Bueno ha subrayado que estas iniciativas "amplían la oferta cultural gratuita del Alcázar, combinando el rigor histórico con el disfrute ciudadano".

Asimismo, ha invitado a los vecinos a participar en la experiencia: "El Real Alcázar no solo se visita; se vive, se recuerda y se comparte".

Con estas visitas, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por un modelo de gestión cultural accesible, pensado para que los sevillanos redescubran su patrimonio histórico-artístico.

El Real Alcázar, declarado patrimonio Mundial por la UNESCO, vuelve así a convertirse en un espacio de encuentro con la historia y la memoria colectiva de la ciudad.