Abre una nueva cafetería de especialidad en pleno centro de Sevilla: "Aquí te daremos plasér por el agujero"

El establecimiento Plasér ofrece a los clientes cafés a través de dos ventanas a las que llaman "agujeros" E.E.

Los amantes del café están de enhorabuena porque tienen una nueva cita en Sevilla. Una cafetería de especialidad ha abierto sus puertas con un lema original: "Aquí te daremos plasér por el agujero", resaltan.

Esta cafetería no es un establecimiento convencional o típico de la ciudad. Su propuesta rompe con lo habitual y ofrece a los clientes una experiencia diferente.

El local, que recibe el nombre de Plasér está ubicado en pleno centro de la capital hispalense, concretamente en la calle Cuna, cerca de la plaza de El Salvador.

El local no cuenta con mesas ni sillas para sentarse. En su lugar, dispone de dos ventanas que los responsables llaman "agujeros".

En uno de ellos, los clientes piden su bebida, mientras que en el otro realizan el pago. De esta forma, el servicio está pensado exclusivamente para el café para llevar -take away-, algo todavía poco frecuente en Sevilla.

Los sevillanos y turistas se paran intrigados

Desde su apertura, el pasado fin de semana, el establecimiento ha despertado la curiosidad de viandantes, tanto sevillanos como turistas.

Muchos se paran frente al local, mirando las ventanas para observar con intriga qué hay detrás de ellas, mientras que otros guardan cola para probar algunos de los cafés que se sirven en la cafetería.

El establecimiento ha logrado captar la atención de los sevillanos y de los turistas por su estética llamativa y por la originalidad de su propuesta.

Los responsables de Plasér explican que su intención no es solo vender café, sino ofrecer un concepto diferente. En sus propias palabras, "es intenso, provocador y adictivo".

"Es un juego y una experiencia"

Además, añaden que "no es solo café, es un juego y una experiencia", con el objetivo de que cada sorbo "se convierta en placer". De ahí proviene otro de sus mensajes más llamativos: "Será tu agujero más deseado"

El recibimiento por parte de los clientes ha sido positivo. Las primeras reseñas destacan tanto la calidad de las bebidas como la atención de los trabajadores.

"Café muy rico y baristas increíblemente amables", es una de las opiniones más repetidas. Otros apuntan a la originalidad del espacio

"El ambiente es ligero y creativo, y la idea del "agujero" en la pared llamó mi atención de inmediato, sobre todo cuando asomó el chico"

Otra de las valoraciones coincide en la satisfacción general: "En conjunto, el servicio y las bebidas son 100% excelentes".

El nuevo local, bautizado como Plasér, apuesta por el café de especialidad y por un formato que combina rapidez, calidad y un toque de juego en la interacción con los clientes.

Con su apertura, suma un nuevo atractivo al centro histórico de Sevilla y refuerza la tendencia de locales que buscan diferenciarse a través de propuestas innovadoras.

En un contexto en el que la oferta de cafeterías es amplia, Plasér irrumpe con una identidad propia que se apoya tanto en el producto como en la experiencia que ofrece.

Su original lema y la dinámica de los "agujeros" parecen haber conquistado ya a un buen número de curiosos y aficionados al café.