Así será el traslado de la Esperanza de Triana: horarios y recorrido para evitar todos los atascos este sábado

La Virgen de la Esperanza de Triana comienza La Misión al Polígono Sur EP

La Hermandad de la Esperanza de Triana inicia este sábado 4 de octubre una de las jornadas más esperadas, La Misión al Polígono Sur.

La Virgen se traslada desde la Real Parroquia de Señora Santa Ana hasta la Parroquia de San Pío X, en el Polígono Sur. El recorrido se extenderá durante ocho horas, con salida a las 8:30 y entrada prevista a las 16:30 horas.

El día arrancará con la misa de envío de La Misión, presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, a las 7:30 horas, en Santa Ana.

Tras la eucaristía, la Esperanza de Triana emprenderá su misión hacia San Pío X, en un itinerario que atravesará puntos clave de la ciudad como Triana, Los Remedios, el parque de María Luisa y el barrio de Bami antes de adentrarse en el Polígono Sur.

La imagen recorrerá calles emblemáticas como Pureza, Betis y Plaza de Cuba y cruzará el puente de Los Remedios. Posteriormente avanzará por el parque de María Luisa, la Plaza de España y la avenida Isabel la Católica.

También pasará por Felipe II y el entorno de la Parroquia de Santa Genoveva, para después adentrarse en distintas calles de Los Bermejales y el Polígono Sur, hasta llegar finalmente a San Pío X. La llegada está prevista a las 16:30 horas.

Recomendaciones de movilidad

Se recomienda a los conductores optar por vías de circunvalación como la SE-30, la Ronda del Tamarguillo o la avenida de Kansas City para atravesar la ciudad sin entrar en las zonas afectadas.

También recomiendan evitar el puente de Los Remedios y utilizar en su lugar el puente del Cristo de la Expiración, el de San Telmo o el de las Delicias, según el destino.

Para moverse de norte a sur, por ejemplo entre Triana y Nervión, se sugiere emplear la SE-30 o recurrir al Metro de Sevilla.

Otra opción es dejar el vehículo fuera del centro y desplazarse en transporte público, con las líneas de Tussam C1 y C2, los transversales 5 y 6 o los autobuses radiales 40 a 43.

Consejos útiles

Se recomienda no circular por las zonas del recorrido desde las 8:00 de la mañana hasta mediodía, y en especial entre las 12:00 y las 14:00, cuando se prevé mayor concentración de público.

Además, es posible seguir en tiempo real el estado del tráfico, cortes y desvíos a través de las redes sociales de Emergencias de Sevilla.

"Nuestra Señora de la Esperanza visitará la Parroquia de San Pío X y la de Jesús Obrero, ambas en el Polígono Sur, donde más se precisa la presencia de la Santísima Virgen", informa la propia hermandad.

Además, la corporación trianera ha subrayado que estos traslados se realizan con el objetivo de obtener "los frutos espirituales pretendidos" y que posteriormente la Virgen regresará a la Capilla de los Marineros para seguir con su itinerario hacia otros templos.

La clausura de La Misión es el 1 de noviembre

La Misión extraordinaria se prolongará durante todo el mes de octubre, con diferentes traslados que culminarán con la llegada de la Esperanza a la Catedral de Sevilla, donde se celebrará un devoto besamanos, un triduo y una función solemne con motivo del 75 aniversario del Dogma de la Asunción.

Finalmente, el 1 de noviembre, la imagen regresará en procesión triunfal a su capilla de la calle Pureza tras haber completado La Misión.