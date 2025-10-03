El pueblo a menos de 30 minutos de Sevilla donde nació el periodista Roberto Leal: "Tiene el mejor pan del mundo"

Alcalá de Guadaíra, famoso por su pan, es el pueblo que vio crecer a Roberto Leal

El periodista y presentador Roberto Leal nació el 28 de junio de 1979 en Alcalá de Guadaíra, una localidad situada a 16 kilómetros, concretamente a 24 minutos en coche de la capital.

La cercanía a la capital y su fama panadera convierten a este municipio en uno de los lugares más destacados del área metropolitana. "Tienen el mejor pan del mundo porque es el pueblo con más panaderías por metro cuadrado", cuenta en un vídeo de TikTok Samuel Ramírez.

Roberto Leal creció en este entorno. El presentador se licenció en Periodismo por la Universidad de Sevilla y comenzó su carrera como reportero.

Leal ha trabajado en programas como 'España Directo' y más tarde en 'Operación Triunfo'. Actualmente conduce 'Pasapalabra' y 'El Desafío', en Antena 3.

Está casado con la periodista Sara Rubio y es padre de dos hijos, Lola y Leo. Junto a su carrera televisiva, ha fundado la productora audiovisual Blondloyal.

Conocido como 'Alcalá de los Panaderos'

El desarrollo urbano de Alcalá de Guadaíra ha estado marcado por la actividad panadera, que le otorgó el sobrenombre de 'Alcalá de los Panaderos'.

Según Turismo de Alcalá de Guadaíra, la actividad panadera que se realizaba en la localidad, "ha marcado en muchos aspectos la ciudad".

La tradición del pan en Alcalá se remonta a siglos atrás. La abundancia de trigo en los cortijos cercanos y la energía hidráulica del río Guadaíra favorecieron la industria harinera.

Suministraba de pan a Sevilla

Esto permitió que, "por su cercanía a la capital, Alcalá suministrara pan a Sevilla, que era una de las ciudades más importantes de la época con un gran crecimiento urbano, por lo que aumentó su demanda".

En palabras de Turismo de Alcalá de Guadaíra, su pan es uno de los símbolos de identidad del municipio.

"Todo esto contribuyó al crecimiento de la industria, y que se pasara de hacer pan para el consumo propio de Alcalá a una especialización de esta actividad y a la venta del mismo fuera de la ciudad", destacan.

Alcalá está conectada a través de la autovía A-92 y enlaza directamente con infraestructuras clave como el aeropuerto de San Pablo y la estación de tren de Santa Justa.

Con más de 75.000 habitantes -37.297 son hombres y 37.783 son mujeres-, Alcalá de Guadaíra ocupa el tercer puesto en población de la provincia, solo por detrás de Sevilla Capital y Dos Hermanas.