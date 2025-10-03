La Aemet lo confirma: Sevilla registrará las temperaturas más altas del país este fin de semana

El calor se resiste a abandonar la provincia de Sevilla. E.P.

El calor se resiste a abandonar la provincia, y es que Sevilla va a registrar este viernes las temperaturas más elevadas del país. Así lo ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) basándose en sus predicciones.

La capital andaluza anotará máximas de 34 grados, un registro elevado para la fecha del año en la que se enmarca.

Asimismo, varias provincias del sur peninsular también se encontrarán por encima de los 30 grados. Será el caso de Córdoba, Huelva o Badajoz.

La Aemet prevé para este viernes un tiempo anticiclónico en la Península con cielos poco nubosos, así como abundante nubosidad de tipo alto que avanzará de norte a sur.

Según confirma la entidad meteorológica, esto estará provocado por el acercamiento de un frente atlántico, que tenderá a cubrir los cielos en el nordeste y Cantábrico en la segunda mitad del día.

Sábado y domingo

Las temperaturas se mantendrán elevadas tanto para el sábado como para el domingo en la provincia de Sevilla.

El sábado se registrarán máximas de 35 grados, cotas que se alcanzarán entre las 16:00 y las 17:00 horas de la tarde.

La misma situación se repite el domingo, donde la máxima se ubicará apenas un grado por debajo: 34.

Las mínimas también serán cálidas, ya que rondarán los 20 grados, y es que tanto viernes como sábado y domingo registrarán unas nocturnas que no descenderán de 17 grados.

Predicción para la semana

Pese a tratarse de la segunda semana del mes de octubre, las temperaturas se mantendrán elevadas en la provincia de Sevilla.

Para el lunes día 6 se prevé una máxima de 33 grados y una mínima de 17, manteniéndose, por tanto, la dinámica de las noches más cálidas de lo usual en esta época del año.

La madrugada del martes 7 será aún más calurosa, ya que se alcanzarán los 18 grados. La máxima por el día, sin embargo, parece descender un grado y se situará, según las predicciones de la Aemet, en 32.

El miércoles repetirá las mismas temperaturas que la jornada anterior, mientras que el jueves día 9 parece que las temperaturas podrían comenzar a descender, eso sí, de forma muy moderada. La máxima se espera en 31 grados diurnos y la mínima en 16.

Valores anormales

Según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología, los valores climatológicos normales para el mes de octubre se encuentran más bajos tanto en las máximas como en las mínimas.

De hecho, la media mensual de las temperaturas máximas diarias para este mes se encuentra en 26 grados, por lo que este año 2025 está registrando 8 grados por encima de la normalidad.

La misma situación presenta la media mensual de las temperaturas mínimas diarias, que se encuentra en 14 grados. En este caso, aunque la diferencia no es muy alta, el mes de octubre de 2025 está registrando 3 grados por encima del estándar.