Lucía Guerrero, estudiante sevillana: "Mi intención era irme a Madrid, pero con pisos por 2.000€ es imposible"

Los jóvenes ven el precio del alquiler muy caro para estudiar en Madrid

Muchos estudiantes sevillanos sueñan con continuar sus estudios fuera de la capital hispalense. "Mi intención era irme a Madrid, pero con pisos por 2.000€ es imposible", confiesa Lucía Guerrero, una estudiante sevillana que ha visto frustrada su intención por el precio de los alquileres.

A los jóvenes les gusta la idea de trasladar sus estudios a la capital de España porque ofrece una mayor variedad académica y más oportunidades laborales, pero el elevado precio de las viviendas convierte ese deseo en un objetivo inalcanzable.

Lucía reconoce que ha tenido que renunciar a su plan de mudarse a Madrid. "Mi sueño desde siempre ha sido estudiar en la Complutense por el prestigio que tiene, pero decidí hacerlo en Sevilla por la economía", explica.

"Una vez he acabado en la Universidad de Sevilla, veo también imposible hacer el máster en la Complutense o en cualquier otra de Madrid porque, además de que los másteres no son nada baratos, encontrar piso y vivir allí es imposible", cuenta.

Lucía confiesa que se planteó alternativas, pero los números nunca cuadraron. "No puedo permitirme gastarme 20.000 euros en un año, y encima como está el trabajo en España. Nada me garantiza que me gaste mucho dinero todo el año para salir con trabajo", relata.

"No es nada rentable"

La estudiante incluso valoró buscar alojamiento fuera del centro de la ciudad. "Barajé la posibilidad de hospedarme a las afueras, como Getafe, pero me informé y el tráfico para llegar a las universidades no era nada rentable", comenta.

Su búsqueda en portales inmobiliarios confirmó la dificultad: "Me puse a buscar en Idealista y no bajaba de los 700 euros, y en barrios como Vallecas", explica.

Además, cuenta que en Madrid, "todo es mucho más caro". "No puedes irte de tapitas o hacer una compra normal", cuenta.

Ha optado por quedarse en casa y estudiar en Sevilla

Ante ese panorama, Lucía optó por quedarse en su pueblo y matricularse en un máster privado. "Me he decidido por uno de una universidad privada de Sevilla que me sale a 10.000 euros", confiesa.

Guerrero reside en Mairena del Alcor junto a sus padres y reconoce que es lo que se puede permitir. Sin embargo, ella compagina los estudios con el trabajo ya que, según ella, "el nivel de vida ha subido mucho".

Las becas tampoco le ofrecen una salida. "Al entrar en un máster privado, tampoco recibo becas, cuando siempre las he recibido y guardado pensando en un futuro", cuenta.

La joven admite que su estilo de vida también se vería afectado en el caso de mudarse a Madrid, pero eso no es lo que le preocupaba.

"Yo soy una persona que sale mucho y le gusta estar en la calle, pero si tengo que sacrificar eso por tener mis estudios, lo haría. Aun así, me parece desorbitado el precio de Madrid", describe.

La estudiante finaliza con una reflexión sobre la situación de su generación: "Los jóvenes de hoy en día, pese a que vivamos con nuestros padres, tenemos que estudiar y trabajar porque la educación y el acceso a un alquiler se han vuelto más difíciles para todos", concluye.