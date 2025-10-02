Abre la nueva tienda del panadero más famoso de Sevilla: "Ya no tenéis excusa para comeros un buen bocata"

La panadería de Domi Vélez es una de las más cotizadas de Sevilla.

El galardonado como Mejor Panadero del Mundo en 2021, Domi Vélez, va a abrir su segunda tienda en Sevilla y por fin tiene ubicación: en el barrio de Nervión. Su dueño lo tiene claro: "Ya no tenéis excusa para comeros un buen bocata".

Este famoso repostero, original de Lebrija, inauguraría con esta su cuarta tienda en la provincia: dos en su pueblo natal y dos en la capital sevillana: una en la calle Álvarez Quintero y, la nueva, en la calle Eduardo Dato.

"Tendrá un concepto de panadería-pastelería", explica Vélez en el vídeo de presentación, aunque, en este caso, no contará con servicio de cafetería.

Además, esta nueva apertura traerá una novedad muy beneficiosa para los amantes del pan y los potenciales clientes, y es que todas las personas que suban contenido a redes sociales con los productos de esta nueva tienda, entrarán en un sorteo.

"Regalaremos un lote de productos al ganador", anuncia Domi Vélez. De modo que, a partir del día 3 de octubre, todo el que quiera entrar en un sorteo con productos gourmet elaborados por el mejor panadero del mundo solo tendrá que publicar una story en su perfil de Instagram mencionando al establecimiento.

Una estética única

Todos los establecimientos que se estrenan bajo el nombre de Domi Vélez persiguen una misma estética: elegancia y modernismo a partes iguales.

Destaca, entre ellos, el de Álvarez Quintero. Situada en el corazón de la ciudad, la tienda se encuentra en un local histórico reformado con un estilo actual.

El mármol negro aporta un aire sofisticado y exclusivo, al que se suman detalles en dorado y madera oscura que suavizan el espacio con calidez y generan un contraste elegante.

El establecimiento combina el concepto de boutique y cafetería, ofreciendo al cliente la posibilidad de disfrutar tanto en el interior como en la terraza.

Sus amplias cristaleras abren el espacio hacia el vibrante centro de Sevilla, mientras que la distribución, marcada por líneas limpias y modernas, refuerza su carácter contemporáneo.