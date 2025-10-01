Jorge, camionero con más de 15 años en la profesión: "Me he perdido muchas cosas de la vida de mis hijos por mi trabajo"

El trabajador destaca que el sueldo de los camioneros ha bajado a lo largo de los años. E.E. Sevilla

El mercado laboral está repleto de trabajos que requieren infinidad de horas, dormir fuera de casa y sueldos no tan altos. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el empleo de los camioneros.

Los encargados de distribuir por toda España y Europa los enseres que el resto de ciudadanos necesitan en su día a día tienen que adaptar su vida a su trabajo por completo.

Jorge es uno de ellos. Este camionero de 55 años y natural de un pueblo de Cádiz lleva más de 15 años subido a un camión.

Su andadura comenzó después de que estallase la crisis del 2008 y que dejó a muchísimos ciudadanos sin trabajo. "Me he perdido muchas cosas de mis hijos por mi trabajo", declara a este periódico el conductor.

En un principio, el gaditano se dedicó al transporte internacional. Es decir, partía desde Sevilla -lugar donde estaba la sede de la empresa para la que trabajaba- hasta ciudades como Rotterdam, en Holanda, o la francesa París.

Elegir entre Nochebuena o Nochevieja

Este trabajo le obligaba a pasar semanas fuera de casa, lejos de su familia y amigos. "Cuando estaba en internacional, tenía que elegir entre pasar en mi casa Nochebuena o Nochevieja. Otros días importantes como las graduaciones de mis hijos o los cumpleaños de ellos y mi mujer también me los he perdido", ha señalado Jorge.

Asimismo, cuenta que "es un trabajo muy duro" puesto que hay que adaptarse a vivir de forma completamente diferente a como lo hacen quienes viven todas las noches en sus casas.

Se duermen en las cabinas del camión mientras que el mismo está aparcado en un área de servicio, hay que llevarse los tuppers desde casa congelados y, en muchas ocasiones, los horarios de sueño son completamente opuestos a los habituales. Es decir, se trabaja por la noche y se descansa durante el día.

Bajadas de sueldos

En cuanto a los sueldos, Jorge cree que, en muchas ocasiones, no se ajustan a la dureza del trabajo. Asimismo, recalca que "antes se cobrara mucho más". "Hace veinte años, el sueldo de un camionero podría alcanzar los 5.000 euros al mes, ahora ha bajado bastante".

La pandemia del Covid-19 paralizó por completo al mundo. Muchísimos trabajadores se vieron obligados a teletrabajar. No obstante, al igual que el personal sanitario, los camioneros también estaban en las carreteras.

"Fue muy impresionante conducir durante el Covid-19. Todas las carreteras estaban completamente desiertas. En ciudades como París, en las que hay tráfico las 24 horas del día, no se veía ni un alma", asegura a este periódico.