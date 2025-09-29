Paga 50€ en un restaurante de comida coreana en Sevilla: "No es de extrañar que un día cualquiera esté lleno"

La creadora de contenido Evarista ha visitado en Sevilla el restaurante coreano Oso Familia, ubicado en la calle Luis de Morales, en la zona de Nervión.

Tras su visita, publicó un vídeo en redes sociales donde muestra algunos de los platos más conocidos de la gastronomía coreana: "No es de extrañar que un día cualquiera entre semana esté lleno", confiesa.

Según Evarista, "los amantes de la comida coreana y la cultura asiática están de suerte". La creadora ha destacado la variedad de platos que ofrece el establecimiento, entre ellos el famoso pollo frito.

"Mis imprescindibles son el pollo coreano en piezas con salsa dulce picante y toppoki y el bibimbap", explica.

Añade que el pollo "es súper crujiente por fuera y muy jugoso por dentro. Tal y como debe ser el pollo frito coreano. Para mí es obligatorio pedirlo si vienes".

La creadora también resaltó la popularidad de los corn dogs coreanos: “No había ninguna mesa en la que no hubiese un corn dog coreano", comenta.

"Esto es súper típico. Relleno de mucho queso, salchicha y la salsa que tú quieras”. Según señaló, el local ofrece hasta 15 tipos de salsas para elegir.

"Muy fiel a la que se come en Corea"

Evarista insiste en que la relación calidad-precio es uno de los puntos fuertes de Oso Familia. “Por 10-15€ por persona puedes comer de sobra. Habiendo vivido en Corea me parece una comida muy fiel a la que se come allí", cuenta.

"Con muy poco puedes acabar muy lleno”, afirma. Además, destacó que el restaurante también cuenta con otros platos como ramen, gyozas y arroz.

Gasto medio de 10-20€ por persona

El gasto medio de los clientes suele estar entre 10 y 20 euros por persona, aunque, como muestra Evarista, es posible pagar más si se prueba una mayor variedad de platos. En su caso, la cuenta ascendió a 50 euros.

Opiniones de otros clientes coinciden en la valoración de la creadora de contenido: “Fueron muy atentos y amables con el servicio de mesa y el ambiente es muy acogedor”, señaló uno de ellos.

Otro añade que se trata de un “lugar súper tranquilo, amplio y muy bien ubicado”, mientras que un tercero destaca que “te hacen sentir como en casa”.

La combinación de precios asequibles, platos fieles a la tradición coreana y un ambiente acogedor explican, según Evarista, por qué “no es de extrañar que un día cualquiera esté lleno”.